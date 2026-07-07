경찰, 심덕섭 고창군수 집무실 압수수색…정치자금법 위반 의혹 수사

AI 핵심 요약beta
- 전북경찰청이 7일 심덕섭 고창군수 집무실 등 압수수색했다
- 경찰은 선거 과정 측근 금품 수수와 정치자금법 위반 여부 수사 중이다
- 심 군수는 의혹을 부인하며 수사에 성실히 협조하겠다고 밝혔다
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심 군수 피의자 입건 조사...경찰 확보 자료 분석 후 수사 확대 검토
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북경찰청이 정치자금법 위반 혐의를 받고 있는 심덕섭 고창군수에 대한 강제수사에 착수하며 7일 고창군청 군수 집무실 등을 압수수색했다.
전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 이날 오전 심 군수의 혐의 확인을 위해 군수실 등 관련 장소에 수사관을 보내 압수수색을 진행했다.
이번 압수수색은 지난 2022년 제8회 전국동시지방선거 과정에서 심 군수 측근이 지역 건설업체 관계자로부터 약 7000만원 상당의 금품을 받았다는 의혹과 관련해 사실관계를 확인하기 위한 것으로 알려졌다.
경찰은 해당 금품이 정치자금법 위반에 해당하는지와 함께 금품 제공 대가로 지역 사업 수주 등 부정한 청탁이 있었는지 여부를 확인하고 있다.
앞서 고창동학혁명시민연대는 지난달 전북경찰청 앞에서 기자회견을 열고 심 군수와 측근의 정치자금법 위반 의혹 등에 대한 수사를 촉구했다.
경찰은 심덕섭 군수를 피의자로 입건해 조사 중이며 압수수색을 통해 확보한 자료를 분석한 뒤 관련자 조사와 수사 범위 확대 여부를 검토할 방침이다.
경찰 관계자는 "현재 수사가 진행 중인 사안으로 구체적인 내용은 밝히기 어렵다"고 말했다.
심덕섭 고창군수는 압수수색 이후 입장문을 통해 "군민들께 심려를 끼쳐드린 점을 무겁게 받아들인다"며 "제기된 의혹은 사실이 아니며 이번 수사를 통해 모든 사실관계가 명확히 밝혀질 것으로 확신한다"고 밝혔다.
이어 "양심에 따라 성실히 소명하고 단 한 점의 의혹도 남지 않도록 수사에 적극 협조하겠다"며 "이번 과정이 진실을 밝히는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com