교보생명, 광화문글판 대학생 디자인 공모전 개최…대상작 9월 게시

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명은 오는 31일까지 '2026 교보생명 광화문글판 대학생 디자인 공모전'을 개최한다고 7일 밝혔다.

올해로 12회째를 맞은 이번 공모전은 청년들이 각자의 시각으로 광화문글판 가을편 문안의 의미를 해석하고 디자인으로 표현할 수 있도록 마련됐다.

국내외 대학에 재학하거나 휴학 중인 대학생과 대학원생이라면 누구나 참여할 수 있다. 개인 또는 3인 이하 팀 단위로 응모 가능하며, 교보생명 홈페이지를 통해 접수하면 된다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명은 오는 31일까지 '2026 교보생명 광화문글판 대학생 디자인 공모전'을 개최한다고 7일 밝혔다. [사진=교보생명] 2026.07.07 yunyun@newspim.com

응모작은 본인의 순수 창작물이어야 한다. 타인의 저작권을 침해했거나 생성형 인공지능(AI)을 활용한 작품은 심사 대상에서 제외된다.

오는 9월 게시 예정인 광화문글판 가을편 문안은 이문재 시인의 시 '샹그리라' 중 '가지 않은 곳은 모두 미래다, 그날 만나지 못했던 그 사람도, 잃지 않은 그 책의 몇 페이지도'라는 구절이다. 이루지 못한 일이 있더라도 포기하지 않고 다시 도전하자는 메시지를 담고 있다.

심사는 대학교수와 디자인 전문가 등으로 구성된 선정위원회가 맡는다. 광화문글판 가을편 문안과의 어울림, 계절감의 독창적 표현, 글씨체와 이미지의 조화, 시민 공감 가능성 등을 중심으로 평가한다.

교보생명은 대상, 우수상, 장려상 등 총 7명을 선정할 예정이다. 수상자는 다음달 24일 교보생명 홈페이지를 통해 발표된다. 대상 수상자에게는 장학금 300만원을 지급하고, 수상작은 광화문글판 가을편 디자인으로 게시된다. 우수상과 장려상 수상자에게는 각각 장학금 100만원과 50만원이 주어진다.

교보생명은 청년 세대와 소통하기 위해 2014년부터 광화문글판 대학생 디자인 공모전을 진행하고 있다. 매년 300여명이 참여하며 광화문글판을 매개로 세대를 아우르는 공감과 소통의 장을 이어가고 있다.

교보생명 관계자는 "광화문글판이 청춘과 소통하며 더욱 친근한 모습으로 다가가기 위해 12회째 디자인 공모전을 개최하고 있다"며 "앞으로도 더 많은 시민, 세대와 꾸준히 소통하며 교감해 나가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com