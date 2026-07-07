새마을금고, 수해 취약 복지시설에 3억원 지원…차수판·방수공사 추진

AI 핵심 요약beta
- 새마을금고중앙회는 7일 수해 취약 복지시설 대상 차수·방수 시공 지원사업을 추진했다고 밝혔다.
- 새마을금고중앙회는 사랑의열매와 따뜻한동행에 3억원을 기부해 전국 복지시설 40곳에 침수 예방 시설을 지원한다.
- 맞춤형 수해 예방 공사로 취약계층 안전을 강화하고 여름철 집중호우 피해를 선제적으로 막겠다는 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 새마을금고중앙회는 장마철을 앞두고 전국 수해 취약 지역의 사회복지시설을 대상으로 '차수 및 방수 시공 지원사업'을 추진했다고 7일 밝혔다.
이번 사업은 기후위기로 집중호우와 장마 피해가 반복되는 가운데, 지역사회 취약계층이 이용하는 복지시설의 침수 피해를 예방하기 위해 마련됐다.
새마을금고중앙회는 서울 사랑의열매와 사회복지법인 따뜻한동행에 총 3억원의 기부금을 전달했다. 기부금은 전국 사회복지시설 40곳의 차수판 설치, 비가림막 설치, 옥상 방수 시공 등 침수 예방 시설 지원에 사용된다.
새마을금고중앙회는 시설별 여건을 고려한 맞춤형 수해 예방 공사를 통해 시설 이용자와 인근 지역주민의 안전을 강화하고, 여름철 집중호우에 따른 피해를 선제적으로 예방한다는 계획이다.
김인 새마을금고중앙회장은 "최근 이상기후로 인한 집중호우가 잦아지면서 지역사회 취약계층이 이용하는 복지시설의 선제적 안전 조치가 더욱 중요해졌다"며 "앞으로도 새마을금고는 지역사회와 상생하는 서민금융협동조합으로서 이웃들이 안심하고 생활할 수 있도록 든든한 버팀목 역할을 다하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com