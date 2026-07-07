정희용 "민주, 국민연금 리밸런싱 한시 유예법 발의...정치 개입 우려"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 정희용이 7일 민주당의 국민연금법 개정안을 강하게 비판했다
- 정희용은 리밸런싱 유예가 장기 운용 원칙 훼손과 정치적 개입을 초래한다고 지적했다
- 국민연금은 증시 부양이 아닌 노후 자산 안정적 증식을 목표로 해야 한다고 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘이 더불어민주당이 발의한 국민연금법 개정안에 대해 "정치적 개입의 길을 열 수 있는 우려스러운 발상"이라고 강하게 비판했다.
정희용 국민의힘 사무총장은 7일 페이스북을 통해 "민주당이 금융시장 급변 시 국민연금의 리밸런싱을 한시 유예하는 국민연금법 개정안을 발의했다"며 "국민연금의 장기적 운용 원칙을 훼손하고 정치적 개입의 길을 열 수 있는 매우 우려스러운 발상"이라고 밝혔다.
정 사무총장은 "자산배분과 리밸런싱은 단기적인 시장 상황이 아니라 사전에 정한 투자원칙과 위험관리 기준에 따라 이루어져야 한다"고 강조했다.
이어 "시장이 상승한다고 해서 원칙을 바꾸고, 하락한다고 해서 또 다른 예외를 인정한다면 국민연금은 독립적인 장기투자자가 아닌 정치 논리에 휘둘리는 '증시 부양 기금'으로 전락할 것"이라고 지적했다.
그는 "국민연금의 최우선 목표는 특정 시기의 주가지수 방어가 아니라 국민의 노후자산을 안정적으로 불리는 데 있다"며 "민주당은 국민연금을 단기적인 시장 대응 수단으로 활용하려는 시도를 즉각 중단하기 바란다"고 촉구했다.
kimsh@newspim.com