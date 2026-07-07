KB국민은행, 홈플러스 협력업체에 긴급 금융지원 실시

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행은 7일 홈플러스 협력업체에 긴급 금융지원을 했다
- 거래 중소기업·소상공인에 최대 5억원 운전자금과 금리 인하를 했다
- 기존 대출은 최대 1년 만기연장·원금상환 유예 등 금융 부담을 줄였다
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 =KB국민은행은 홈플러스의 기업회생절차로 인한 경영 어려움에 처한 중소기업과 소상공인 등 협력업체의 안정적인 사업 운영을 지원하기 위해 긴급 금융지원을 실시한다고 7일 발표했다.
지원 대상은 홈플러스와 거래 관계에 있는 중소기업과 소상공인이다. 홈플러스에 제품을 납품하거나 입점해 있는 기업은 관련 증빙서류를 제출하면 금융지원을 받을 수 있다.
KB국민은행은 신규 자금을 필요로 하는 협력업체에게 피해 규모에 따라 최대 5억원의 긴급 운전자금 대출을 지원하며, 할인된 금리를 제공한다.
뿐만 아니라 기존 대출을 이용 중인 협력업체에게도 금융 부담을 줄이기 위한 지원이 제공될 예정이다. 만기가 도래한 대출은 원금 일부 상환 없이 최대 1년까지 만기 연장이 가능하며, 기한 연장 시 최대 1년간 금리 우대 혜택도 제공된다. 분할상환 중인 대출에 대해서는 최대 1년간 원금 상환이 유예된다.
KB국민은행 관계자는 "홈플러스의 기업회생절차로 어려움을 겪는 협력업체들이 차질 없이 사업을 이어갈 수 있도록 현실적인 금융지원을 제공하겠다"며 "앞으로도 일시적인 유동성 문제를 겪는 중소기업과 소상공인의 경영 안정을 적극 도울 것"이라고 말했다.
dedanhi@newspim.com