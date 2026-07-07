트럼프 "반칙 아냐"…FIFA에 美 스트라이커 징계 재검토 요구 인정

백악관 행사서 "잔니와 통화했다" 시인

레드카드 집행유예에 공정성 논란 확산

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 월드컵 미국대표팀 스트라이커 폴라린 발로건에 대한 레드카드(퇴장) 징계 번복과 관련해 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장에게 직접 전화를 걸어 재검토를 요청했다고 밝혔다. 그는 다만 재검토를 요청했을 뿐 결정은 FIFA의 몫이었다며, 이례적인 레드카드 번복 결정에 직접 개입했다는 의혹은 부인했다.

트럼프 대통령은 이날 오전 백악관 집무실(오벌오피스)에서 열린 '트럼프 계좌' 출범 기념 행사에서, 발로건에 대한 징계 재검토를 요청한 사실이 있느냐는 기자들의 질문에 "맞다. 잔니와 통화했다"며 FIFA 수장과의 직접 통화를 인정했다. 그는 이어 "내가 한 일이라고는 재심사를 요청한 것뿐"이라며 "그건 반칙(foul)도 아니었고, 규정 위반(infraction)도 아니었다"고 주장했다. 문제의 장면에 대해서는 "전력으로 뛰던 두 선수가 서로 부딪힌 것에 불과했다"며, 레드카드를 선언한 주심을 "끔찍한(horrible) 심판"이라고 비난했다.

트럼프 대통령은 인판티노 회장에게 전화를 걸어 판정 재검토를 요청했지만 "내가 그에게 무엇을 하라고 지시할 수 없으며, 그가 결정을 내렸다고 보지도 않는다"며 "위원회가 결정을 내린 것으로 생각하며, 그들은 올바른 결정을 내렸다"고 주장했다. 그는 FIFA가 발로건의 레드카드에 따른 1경기 출전 정지를 '집행유예'로 처리한 데 대해 "정말 훌륭한(brilliant) 결정"이라고 치켜세우며 "미국팀이 최고의 선수들과 함께 뛰는 것을 팬들이 보고 싶어 한다"고 강조했다.

FIFA는 앞서 지난 경기에서 레드카드를 받은 발로건에게 내려졌던 1경기 출전 정지 징계의 집행을 1년간 유예하기로 결정해, 미국과 벨기에의 16강전 출전을 허용했다. 벨기에는 개최국과의 16강전을 하루 앞둔 시점에 FIFA가 징계 수위를 사실상 뒤집자 "룰이 정치적 압력에 의해 바뀌었다"며 강하게 반발하고 있고, 전 세계 축구계에서도 공정성 훼손 논란이 이어지고 있다.

2026년 7월 6일 미국 워싱턴 D.C. 백악관 집무실에서 열린 '트럼프 계좌(Trump Accounts)' 출시 기념 행사 중, 도널드 트럼프 미국 대통령이 뉴욕증권거래소(NYSE)와 나스닥(Nasdaq)의 개장 벨을 울린 후 손짓을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

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