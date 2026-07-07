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2026.07.07 (화)
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뉴욕증시, 반도체 반등에 상승 마감…나스닥 1.12%↑

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AI 핵심 요약

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  • 뉴욕증시는 6일 반도체·AI 강세에 상승 마감했다
  • 2분기 실적·기술업종 순이익 급증 기대가 매수세를 자극했다
  • 연준 금리 인상 우려 완화 속 여름 랠리·경제 지표 호조가 투자심리를 지지했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

다우는 최고치 마감

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 6일(현지시간) 일제히 상승 마감했다. 이틀 연속 급락했던 반도체가 반등하고 인공지능(AI) 관련주가 강세를 보이며 전체 지수를 끌어올렸다. 곧 시작되는 2분기 실적 시즌이 호조를 보일 것이라는 기대도 매수세를 자극했다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 155.84포인트(0.29%) 오른 5만3055.91에 마쳐 사상 최고치를 경신했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 54.19포인트(0.72%) 상승한 7537.43을 기록했고 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 288.49포인트(1.12%) 오른 2만6121.16으로 집계됐다.

반등을 이끈 것은 반도체였다. 필라델피아 반도체지수(SOX)는 이틀 연속 하락을 딛고 2.17% 반등했고, S&P500 정보기술 업종 지수도 1.34% 올랐다. 브로드컴은 애플과 맞춤형 칩을 개발·공급하는 계약을 2031년까지 연장하기로 하면서 3.73% 상승했다. AMD는 6.61% 올랐으며 마벨 테크놀로지도 1.62% 전진했다.

다만 이번 랠리를 경계하는 시각도 있다. 롱보자산운용의 제이크 달러하이드 최고경영자(CEO)는 "특정 기술주나 반도체에 들어가 있지 않으면 사실상 랠리 전체를 놓치는 장세"라며 "매우 취약한 랠리로, 특히 연방준비제도(Fed)가 고금리를 더 오래 유지하면 위험이 있다"고 말했다.

마이크로소프트(MS)는 전체 인력의 약 2.1%인 4800명을 감원한다고 밝힌 뒤 주가가 0.96% 내렸다. 그레이트힐캐피털의 토머스 헤이스 회장은 "시장은 MS가 설비투자(CapEx)를 감당하지 못하며 투자 대비 명확한 수익이 아직 없다고 보는 것"이라며 "설비투자를 줄이는 대신 인력을 줄이는 것이 부정적으로 받아들여졌다"고 진단했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더들 [사진=로이터 뉴스핌]

투자자들은 곧 시작되는 실적 시즌에 높은 기대를 걸고 있다. LSEG에 따르면 애널리스트들은 2분기 S&P500 기업 순이익이 전년 대비 24% 늘고, 기술 업종 순이익은 약 65% 급증할 것으로 본다.

델타항공과 펩시코는 이번 주 실적을 발표한다. 미국 주식 투자자들은 오는 7일 삼성전자의 잠정 실적 발표에도 주목하고 있다. 반도체가 사상 최고의 분기를 마무리한 가운데, 투자자들은 경쟁 심화와 공급 과잉 우려, 막대한 투자의 회수 가능성을 두고 실적에서 AI 수요의 단서를 찾고 있다.

경계론과 낙관론은 엇갈린다. UBS의 마크 헤펠레 최고투자책임자(CIO)는 "이번 주 투자자들은 기술주의 최근 변동성이 안정되는지 확인하려 할 것"이라며 하이퍼스케일러 주가에 대한 압박이 AI 설비투자 경로에 대한 인식을 바꾸는지도 가늠할 것이라고 설명했다.

HSBC의 맥스 케트너 전략가는 "7~8월에 걸쳐 여름 랠리가 나타나고 있다"며 "하이퍼스케일러가 5~6월 20% 하락하며 본격적 약세장에 들어간 것은 과도했다"고 진단했다.

경제 지표도 우호적이었다. 미 공급관리협회(ISM)에 따르면 6월 비제조업 구매관리자지수(PMI)는 54.0으로 시장 예상에 부합했다. 서비스 부문은 다소 완만한 속도로 확장했으나 비용 압력이 완화되며 기업들이 고용을 늘렸다.

네이션와이드의 마크 해킷 전략가는 "지난 30년간 더 강한 시장과 경제를 본 적은 있지만, 둘의 건강한 교차점은 좀처럼 보기 드물었다"며 "실적은 계속 예상을 웃돌고 밸류에이션은 합리적으로 낮아졌으며 인플레이션 기대는 완화되고 경제는 과열 없이 버티고 있다"고 분석했다.

연준의 금리 인상에 대한 우려는 다소 잦아든 상태다. 지난주 예상보다 부진한 고용보고서 이후 트레이더들은 CME 페드워치 기준 오는 29일 회의에서 25bp 금리 인상 가능성을 25%로 보고 있다. 이 확률은 케빈 워시 신임 의장 주재로 열린 지난달 회의 이후 높아졌다가 다시 낮아진 것이다.

투자자들은 8일 공개되는 지난달 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록에서 향후 금리 정책에 대한 단서를 탐색할 전망이다. 이날 공개 발언에 나선 크리스토퍼 월러 연준 이사는 포워드 가이던스(선제 안내)가 적절한 상황에서는 통화정책 효과를 앞당기는 유용한 도구가 될 수 있지만 경직적으로 쓰이면 문제가 될 수 있다고 말했다.

기타 특징주를 보면 자동차 부품 소매업체 오라일리오토모티브는 경쟁사 제뉴인파츠에 현금 인수를 제안했다는 블룸버그 보도가 나온 뒤 주가가 6.66% 급락했다. 제뉴인파츠도 2.95% 하락했다.

mj72284@newspim.com

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李대통령 지지율 47.0%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 7주 만에 소폭 반등해 47.0%를 기록했다는 여론조사 결과가 6일 발표됐다.  여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일부터 이달 3일까지 닷새간 전국 18세 이상 유권자 2525명을 대상으로 진행한 여론조사 집계 결과, 이 대통령 국정수행 긍정 평가는 47.0%, 부정 평가는 49.2%로 집계됐다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 3일 오후 경남 진주시 경상대에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.03 지난주 조사 대비 긍정 평가는 0.5%포인트(p) 오르고 부정 평가는 0.3%p 하락했다. 이 대통령 지지율 부정 평가는 3주째 긍정 평가를 앞서고 있다. 긍·부정 평가 격차는 오차범위(95% 신뢰수준에 ±2.0%p) 내인 2.2%p다. '잘 모름'은 2.2%다.  리얼미터는 "정부의 3대 메가 프로젝트인 서남·충청·영남권 대규모 지역 투자 발표가 지지율 반등에 긍정적 신호로 작용했다"면서도 "주가 급락과 고환율 등 체감 경기 악재가 이어지면서 상승 폭은 제한적인 수준에 그친 것으로 풀이된다"고 진단했다. 지난 2~3일 이틀간 전국 18세 이상 유권자 1008명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.0%(2.0%p↑), 국민의힘이 40.3%(1.7%p↓)를 기록했다. 또 개혁신당 3.0%, 조국혁신당 1.9%, 진보당 1.6%, 기타 정당 3.7%, 무당층 6.5% 순이었다. 양당 격차는 전주 1.0%p에서 2.7%p로 다소 벌어졌으나 오차범위 내 접전 양상을 유지했다. 리얼미터는 민주당의 지지율 상승 요인으로 "호남권을 비롯한 대규모 지역 투자와 산업 육성 정책이 구체적인 성과 기대감으로 이어지며, 중도층 표심을 흡수하면서 지지율 상승을 견인한 것으로 풀이된다"고 분석했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "원 구성 대치와 지도부 내홍이 이어지는 상황에서 정부의 호남권 대규모 투자 발표에 대한 강경 대응이 오히려 대구·경북과 보수층의 이탈로 이어진 것으로 풀이된다"고 봤다. 대통령 국정수행 평가와 정당 지지도 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 국정수행 평가 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-07-06 09:05
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홀란의 노르웨이, 브라질 잡다 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '축구 괴물' 엘링 홀란의 왼발이 '영원한 우승 후보' 브라질을 무너뜨렸다. 노르웨이는 6일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 루터포드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 브라질을 2-1로 꺾었다. 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 본선에 오른 노르웨이는 사상 처음으로 월드컵 8강에 진출하는 대이변을 연출했다. 반면 브라질은 1990년 이탈리아 대회 이후 36년 만에 16강에서 탈락하는 수모를 당했다. 이번 패배로 브라질의 '토너먼트 유럽 팀 잔혹사' 징크스도 이어졌다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 경기는 초반부터 치열했다. 노르웨이는 전반 3분 만에 외데고르의 패스를 받은 베르그가 브라질의 골망을 흔들었으나 앞선 과정에서 오프사이드가 선언되며 아쉬움을 삼켰다. 위기를 넘긴 브라질은 전반 11분 마테우스 쿠냐가 페널티킥을 얻어내며 결정적인 기회를 잡았다. 그러나 키커로 나선 브루노 기마랑이스의 슈팅은 노르웨이 외르얀 뉠란 골키퍼의 선방에 막혔다. 뉠란은 방향을 정확히 읽어내며 팀을 위기에서 구했다. 이후 양 팀은 공방전을 주고받았다. 브라질은 비니시우스와 마르티넬리를 앞세워 노르웨이의 골문을 위협했다. 노르웨이는 외데고르와 홀란의 슈팅으로 맞섰으나 전반은 0-0으로 마쳤다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 자신의 두 번째 골을 넣은 뒤 의기양양하게 팬들을 쳐다보고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 후반 들어 브라질은 엔드릭과 네이마르를 차례로 투입하며 공격의 고삐를 당겼다. 후반 14분 엔드릭의 로빙 슈팅과 후반 17분 기마랑이스의 슈팅이 이어졌지만, 번번이 뉠란 골키퍼의 벽에 가로막혔다. 탄탄한 수비로 버텨낸 노르웨이에는 해결사 홀란이 있었다. 후반 34분 안드레아스 시엘데루프가 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 홀란이 타점 높은 헤더로 연결해 선제골을 터뜨렸다. 기세를 잡은 홀란은 후반 45분 아크 정면에서 강력한 왼발 슈팅으로 추가골을 작렬하며 승부에 쐐기를 박았다. 상대 수비를 앞에 두고 골문 구석을 찌른 완벽한 득점이었다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=브라질 선수들이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 홀란에게 멀티골을 허용한 뒤 낙담하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 이날 멀티골을 기록한 홀란은 대회 7호골 고지에 오르며 리오넬 메시, 킬리언 음바페와 함께 월드컵 득점 공동 선두로 도약했다. 브라질은 후반 추가시간 네이마르가 페널티킥으로 1골을 만회했으나 승부를 뒤집기에는 시간이 부족했다. 브라질을 상대로 통산 5경기 무패(3승 2무)의 천적 관계를 입증한 노르웨이는 잉글랜드-멕시코전 승자와 준결승 진출을 다툰다. psoq1337@newspim.com 2026-07-06 07:22

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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