[오늘의 정치일정] 7월 7일(화)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 7일 NATO 정상회의 순방을 했다
- 여야 각당 대표와 원내대표는 7일 국회 회의와 통상일정을 소화했다
- 개혁신당·조국혁신당 인사들은 7일 국회 회의와 간담회·인터뷰를 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
NATO 정상회의 순방
<외교부>
-장관
튀르키예·몽골 출장
-1차관>
10:00 국무회의
-2차관
10:00 제8차 외교부-시민사회 정책대화
<통일부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
10:00 국무회의
<국가보훈부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
10:00 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
통상업무
-정점식 원내대표
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
10:00 박수영 의원 주최 <'미국 독립선언 250주년과 한국의 자유민주주의' 세미나>(국회 의원회관 제7간담회의실)
14:30 유의동 의원 주최 <KTX 경기남부역사 신설 토론회>(국회 의원회관 제2세미나실)
-정희용 사무총장
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
10:00 투표용지 부족사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회 현장조사 / 중앙선거관리위원회(경기도 과천시 홍촌말로 44)
14:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 국회 본관 430호
-천하람 원내대표
16:30 국회의정연수원 주최 법학전문대학원생 강의 / 국회의정관 105호
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
-이주영 정책위의장
통상업무
<조국혁신당>
-김준형 당대표 권한대행 및 원내대표
09:30 의원총회(본관 224호)
14:00 '검찰개혁–형사소송법에 무엇을 담을 것인가' 간담회(본관 316호)
15:50 유튜브 <매불쇼> 출연