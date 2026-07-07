방위사업청 "캐나다 잠수함사업 결과 존중… 한국 잠수함 기술력·한–캐 협력 가능성 확인"

독일 기술 도입국에서 '잠수함 원조국'과 대등 경쟁

도산안창호함, 태평양 횡단 항해로 K-잠수함 성능 입증

한화오션·HD현대중공업 원팀, 범정부 TF로 CPSP 도전

"방산 AI 대전환·현지화 전략으로 기술 격차 넓힐 것"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청은 캐나다 정부가 최근 발표한 캐나다 잠수함사업(CPSP) 우선협상대상자 선정 결과를 존중한다고 7일 밝혔다. 방사청은 "정부와 기업이 최선을 다해 준비하고 대응해 온 만큼 이번 결과가 기대했던 성과로 이어지지 못한 점은 매우 아쉽게 생각한다"고 입장을 밝혔다.

방사청은 "캐나다 CPSP 수주를 위해 한화오션과 HD현대중공업이 '원팀'을 구성하고, 국방부·해군·산업통상자원부·외교부 등 관계부처가 참여하는 범정부 태스크포스(TF)를 운영해 정부·군·산업계 역량을 집중해 왔다"고 했다.

지난 5월 24일(현지 시각) 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트 해군 기지에서 열린 함상 리셉션에서 이용철 방위사업청장이 발언하고 있다. [사진= 방위사업청 제공] 2026.07.07 gomsi@newspim.com

방사청은 그러면서 "과거 독일로부터 잠수함 기술을 도입했던 한국이 잠수함 원조국과 성능·납기 등 모든 기술능력 면에서 대등하게 경쟁했다는 점을 우리 방산 기술력의 비약적인 성장을 보여주는 의미 있는 성과"라고 평가했다.

이번 CPSP 경쟁 과정에서 도산안창호급 잠수함은 태평양을 가로질러 캐나다까지 장거리 항해를 수행하며 작전 지속성과 안전성을 입증했다. 방사청은 이를 "K-방산의 역량을 캐나다를 넘어 글로벌 방산시장에 각인시키는 계기"로 의미를 부여하며, 향후 대형 잠수함 수출 사업에서 경쟁력을 높이는 자산이 될 것으로 내다봤다.

방사청은 "비록 전략적 여건의 불리함을 넘어서지는 못했다"면서도 "이번 사업의 경험을 단순한 실패와 좌절로 남기지 않고 방산 4강 도약을 위한 귀중한 교훈으로 바꾸겠다"고 밝혔다. 이를 위해 방산 인공지능(AI) 기반 대전환을 신속히 추진해 기술 격차를 확보하고, 획기적인 현지화 전략으로 주요 방산시장에 확실히 진입하는 방안을 모색한다는 계획이다.

또한 CPSP 도전 과정에서 형성된 캐나다와의 협력 관계를 더욱 발전시켜 나가겠다는 방침도 내놨다. 이용철 방위사업청장은 "이번 CPSP 입찰 과정은 한국 잠수함의 기술력과 한–캐 방산협력의 가능성을 확인하는 의미 있는 계기였다"며 "방위사업청은 이번 경쟁 과정에서 축적한 경험과 교훈을 도약의 발판으로 삼아 향후 대형 방산수출 전략을 더욱 발전시키고, 범정부 차원의 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.

gomsi@newspim.com