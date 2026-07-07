디노스튜디오, 베트남 에코모비와 파트너십 체결

AI 핵심 요약beta
- 디노스튜디오가 7일 베트남 에코모비와 파트너십을 체결했다
- 양사는 베트남 중심 동남아 디지털 마케팅·커머스 협력을 통해 국내 브랜드 진출과 판매를 넓힘할 계획이다
- K-뷰티 데이터 분석 SaaS 글로벡과 현지 실행 네트워크를 연계해 한국 브랜드 동남아 시장 공략과 비즈니스 모델을 강화하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 디노스튜디오가 베트남 현지 에이전시 에코모비 미디어 주식회사와 전략적 파트너십을 체결하고 베트남을 중심으로 한 동남아 시장 공략에 나선다고 밝혔다.
이번 협력을 통해 디노스튜디오는 마케팅 역량과 베트남 현지 네트워크를 기반으로 국내 브랜드의 베트남 진출을 지원하고, 현지 소비자와의 접점을 넓힘하는 등 사업 경쟁력을 개선할 계획이다. 양사는 현지 시장에 대한 이해와 네트워크를 바탕으로 다양한 디지털 마케팅 및 커머스 분야에서 협력하며, 브랜드 인지도 제고와 판매 넓힘를 위한 사업을 단계적으로 추진할 예정이다.
디노스튜디오는 자체 개발한 K-뷰티 마케팅 데이터 분석 SaaS 플랫폼 Glovek을 운영하며 뷰티 시장의 브랜드 및 크리에이터 데이터를 기반으로 데이터 기반 마케팅 서비스를 제공하고 있다. 이번 파트너십을 통해 Glovek의 데이터 분석 역량과 베트남 현지 에이전시의 실행 네트워크를 연계함으로써, 한국 브랜드의 동남아 시장 진출을 보다 효과적으로 지원하고 데이터 기반 마케팅 경쟁력을 개선할 방침이다.
디노스튜디오 관계자는 "베트남은 빠르게 성장하는 디지털 커머스 시장으로 높은 성장 잠재력을 보유하고 있다"며 "현지 전문 파트너와의 협력과 자체 SaaS 플랫폼 Glovek의 데이터 분석 역량을 바탕으로 한국 브랜드의 해외 진출을 지원하고, 지속 가능한 비즈니스 모델을 구축해 나가겠다"고 말했다.
whitss@newspim.com