창립 44년 맞은 신한은행, 정상혁 은행장 "초심과 간절함 기억해야"

AI 핵심 요약beta
- 신한은행은 7일 창립 44주년 기념식을 열었다
- 신한은행은 고객 감사 이벤트와 임직원·가족 프로그램을 진행했다
- 임직원 러닝·플로깅 행사로 1억 원 기부금을 조성해 7개 기부처에 전달할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 7일 서울 중구 신한은행 본점에서 창립 44주년 기념식을 개최했다.
기념식엔 정상혁 은행장과 임원진, 본부부서 직원 등 100여 명이 모여 창립 정신을 되새기고, 은행 발전 및 고객 가치 제고에 기여한 우수직원을 격려하는 시간을 가졌다.
정상혁 은행장은 기념사를 통해 "신한은행은 창립 당시 대한민국 금융에 새로운 바람을 일으키겠다는 포부로 '고객 만족'을 최우선 가치로 삼고 전사적 역량을 집중해왔다"며 "변화의 파도 속에서도 지금의 신한을 있게 해준 고객의 의미를 잊지 말고, 항상 창립 당시의 초심과 간절함을 기억해야 한다"고 임직원에게 당부했다.
신한은행은 창립 44주년을 맞아 고객 감사 이벤트를 진행하고 있다. '신한 슈퍼SOL'의 '슈퍼 SOL X SOL LINK 땡겨요 할인쿠폰 이벤트'와 건강 플랫폼과 연계한 '신한 20+ 뛰어요' 및 '신한 50+ 걸어요' 이벤트가 포함돼 고객에게 마이신한포인트와 디지털 인지기능 검사 프로그램 '기억콕콕' 이용 기회를 제공하고 있다.
임직원과 가족을 위한 감사 프로그램도 준비됐다. 이날 넷플릭스 예능 프로그램 '흑백요리사'에 출연한 윤남노 셰프가 특별 메뉴를 제공하고, 발달장애인 연주자로 구성된 음악단 '신한 SOL레미오'가 본점 로비에서 출근·점심·퇴근 시간대에 공연을 펼친다.
창립 기념 주간에는 임직원 자녀를 위한 서울대학교 캠퍼스 투어 등 직원과 가족이 참여할 수 있는 여러 프로그램도 운영할 예정이다.
또한, 신한은행은 6월 29일부터 7월 11일까지 임직원이 참여하는 언택트 러닝 및 플로깅 행사 '신한 새싹 RUN'을 진행하고 있다. 직원 참가비와 은행의 매칭 기부금을 더해 총 1억 원의 기부금을 조성하고 ▲소방관 ▲국가유공자 ▲다문화가정 등 '7B' 창립 이념에 부합하는 7개 기부처에 전달할 계획이다.
신한은행 관계자는 "창립 44주년을 맞아 신한은행의 성장과 발전을 함께해온 고객 및 임직원에게 감사의 마음을 전하고자 다양한 프로그램을 마련했다"며 "앞으로도 고객을 최우선으로 여기며 사회적 책임을 다해 더욱 신뢰받는 은행으로 나아가겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com