동아제약 강보성 생산본부장, 철탑산업훈장 수훈

AI 핵심 요약beta
- 동아제약 강보성 생산본부장이 6일 철탑산업훈장을 수훈했다
- 강 본부장은 예방 중심 안전경영체계 구축과 고위험 작업환경 개선 공로를 인정받았다
- 현장 참여형 안전활동과 공익 캠페인으로 자율 안전문화와 산업재해 예방 기반을 강화했다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 강보성 생산본부장이 지난 6일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 '2026 산업안전보건의 달 기념식'에서 산업재해 예방에 기여한 공로를 인정받아 정부포상인 철탑산업훈장을 받았다고 7일 밝혔다.
고용노동부가 주최하고 안전보건공단이 주관하는 산업안전보건의 달 기념식은 산업재해 예방에 기여한 유공자에게 훈·포장과 대통령·국무총리 표창 등 정부포상을 수여하는 행사다.
강 본부장은 22년간 제약업계 생산 현장에서 근무하며 안전을 기업 경영의 핵심 가치로 삼고 예방 중심의 안전경영체계를 구축한 공로를 인정받았다.
그는 자동화창고 생명줄과 추락방지망 설치, 제조설비 안전커버 보강, 밀폐공간 안전장비 확충 등 고위험 작업환경 개선을 추진했다. 또 위험성 평가를 경영활동의 핵심 프로세스로 운영하며 발굴된 위험요인을 공학적 개선과 관리체계 강화를 통해 지속적으로 개선해 산업재해 예방 기반을 강화했다.
행동기반 안전관리(BBS), 모바일 작업 전 안전회의(TBM·Tool Box Meeting), 안전 현장점검(SWD·Safety Walk Day) 등 현장 참여형 안전활동도 도입해 관리감독자와 근로자가 함께 위험요인을 발굴하고 개선하는 자율 안전문화를 정착시켰다.
아울러 고용노동부와 안전보건공단과 협력해 박카스 유통망을 활용한 전국 단위 산업재해 예방 공익 캠페인을 추진하는 등 안전문화 확산에도 기여했다.
강 본부장은 "이번 철탑산업훈장은 현장에서 안전수칙을 준수해 온 임직원과 협력업체 근로자 모두가 함께 만든 성과"라며 "앞으로도 안전행동 우수사례를 확산하고 안전수칙 위반에 대해서는 단계적인 피드백과 개선체계를 적용하는 'SAFE-D' 제도를 전사적으로 운영해 사람 중심의 안전문화를 정착시키겠다"고 말했다.
한편 동아제약은 천안·당진·이천 등 의약품 제조시설에 대해 국제표준화기구(ISO) 안전보건경영시스템(ISO 45001)과 환경경영시스템(ISO 14001) 통합 인증을 획득했으며, 안전보건 전담조직 운영과 정기 위험성 평가 등을 통해 예방 중심의 안전경영을 강화하고 있다.
sykim@newspim.com