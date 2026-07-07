뉴로핏, 'AAIC 2026' 참가…알츠하이머 영상 분석 솔루션 공개

AI 핵심 요약beta
- 뉴로핏은 12일~15일 영국 런던 AAIC 2026에 참가했다
- 이 자리에서 알츠하이머 치료제 처방 지원 솔루션 등 뇌 영상 분석 소프트웨어를 선보였다
- 글로벌 제약사·CRO와 ICL 영상 분석 협력 확대해 전략적 파트너십을 강화할 계획이라고 했다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 뇌 질환 진단·치료 인공지능(AI) 전문기업 뉴로핏은 오는 12일부터 15일(현지시간)까지 영국 런던에서 열리는 알츠하이머협회 국제학술대회(AAIC 2026)에 참가한다고 7일 밝혔다.
뉴로핏은 이번 학회에서 알츠하이머병 치료제 처방 관련 뇌 영상 종합 분석 솔루션인 '뉴로핏 아쿠아 AD 플러스'를 선보인다.
뉴로핏 아쿠아 AD 플러스는 자기공명영상(MRI)과 양전자방출단층촬영(PET) 영상을 정량 분석해 치료제 투약 전 처방 적격성 판단부터 투약 중 부작용 모니터링, 투약 후 치료 효과 분석까지 치료 전 주기에 걸친 영상 기반 의사결정을 지원하는 소프트웨어다.
회사는 부스 전시를 통해 뇌신경 퇴화 영상 분석 소프트웨어 '뉴로핏 아쿠아'와 PET 영상 정량 분석 소프트웨어 '뉴로핏 스케일 펫'도 함께 소개할 예정이다.
뉴로핏은 이번 학회에서 글로벌 제약·바이오 기업과 잠재 고객사를 대상으로 이미징 바이오마커 분석 사업개발 협력도 추진한다. 알츠하이머병과 파킨슨병 치료제 개발 임상시험에서 활용되는 신경영상 바이오마커를 분석하는 임상 연구용 영상 분석(ICL) 서비스도 알린다.
빈준길 뉴로핏 공동대표는 "뉴로핏 아쿠아 AD 플러스는 알츠하이머병 치료제 처방 관련 영상 분석 분야에서 국내외 주요 의료기관을 중심으로 수요가 확대되고 있다"며 "이번 AAIC 2026을 계기로 ICL 분야에서 글로벌 제약사와 임상시험수탁기관(CRO)과의 전략적 파트너십 확대에 속도를 낼 계획"이라고 말했다.
한편 AAIC는 치매와 알츠하이머병 분야의 세계 최대 국제학술대회로, 연구자와 의료진, 제약·바이오 기업 관계자들이 참석해 최신 연구 성과와 치료 동향을 공유하는 행사다.
sykim@newspim.com