퓨쳐켐, 인도에 치매 진단제 알자뷰 공급

슈리지와 15년 독점 유통 계약…순매출 2% 로열티 수령



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 퓨쳐켐이 인도 방사성의약품 전문 기업 슈리지 이미징 및 진단센터(Shreeji Imaging and Diagnostic Centre)와 알츠하이머 치매 진단용 방사성의약품 '알자뷰(Alzavue, 성분명 F-18 플로라프로놀)'의 인도 현지 공급 및 독점 유통 계약을 체결했다.

퓨쳐켐은 이번 계약에 따라 슈리지에 인도 전역의 알자뷰 독점 제조·유통 권한을 부여한다고 7일 밝혔다. 계약 기간은 발효일로부터 15년이다. 양사는 계약 기간이 끝난 뒤에도 별도 이의가 없으면 1년 단위로 자동 연장하기로 했다.

슈리지는 인도에서 방사성의약품을 제조·유통하는 기업이다. 인도 내 핵심 방사성의약품 생산 네트워크(PET Radiopharmacy Network)를 보유하고 있으며, 140개 이상의 지역에 방사성의약품을 유통해 병원에 공급하고 있다. 이번 계약은 퓨쳐켐 지대윤 대표와 슈리지 Advit Maniar 대표의 서명으로 발효됐다.

퓨처켐 로고. [사진=퓨쳐켐]

알자뷰는 2018년 한국식품의약품안전처로부터 신약 29호로 승인받은 양전자방출단층촬영(PET)용 방사성의약품이다. 뇌 안의 베타 아밀로이드 단백질 플라크를 표적으로 해 알츠하이머병 진단에 사용된다.

방사성의약품은 반감기가 짧아 완제품 형태로 장거리 수입하는 데 제약이 있다. 이에 따라 이번 계약은 퓨쳐켐이 카세트, 시약 키트, 전구체 등 생산용 소모품 세트를 인도에 독점 수출하고, 현지 생산업체인 슈리지가 합성 장비(Trasis AIO Synthesizer)를 활용해 최종 주사제를 직접 생산·유통하는 방식으로 진행된다.

퓨쳐켐은 계약 조건에 따라 인도 내 알자뷰 제품 순매출(Net Sales)의 2%를 로열티로 받는다. 생산용 소모품 세트도 퓨쳐켐이 독점 공급한다.

퓨쳐켐은 이번 계약을 퓨쳐켐과 트라시스(Trasis)가 공동 개발한 소모품 세트의 사업화 사례로 보고 있다. 회사는 이를 기반으로 다른 국가에서도 유사한 공급 계약 확대를 추진할 계획이라고 밝혔다.

퓨쳐켐 관계자는 "인도는 인구 고령화로 치매 진단과 치료제 수요가 증가하고 있는 시장"이라며 "현지 진단 네트워크를 보유한 슈리지와의 장기 파트너십을 통해 알자뷰의 인도 시장 공급을 추진하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com