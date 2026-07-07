신한투자증권, 홍콩 광파증권과 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권이 7일 홍콩 광파증권과 외국인 통합계좌 서비스 협력을 위한 MOU를 체결했다.
- 양사는 외국인 통합계좌를 통해 광파증권 해외 고객의 한국시장 접근성을 높이고 파생상품·IB·디지털 자산 사업 협력도 논의할 예정이다.
- GF증권 자회사인 광파증권은 중국 증권업계 매출 3위권 종합증권사로 신한투자증권은 이번 협약을 한국 진출 통로로 활용할 계획이라고 밝혔다.
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파생거래·IB·디지털 자산 등 협력 분야 확대 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권이 홍콩 광파증권과 외국인 통합계좌 서비스 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
신한투자증권은 이번 협약을 통해 광파증권이 보유한 해외 리테일 및 법인 고객을 대상으로 한국시장 접근성을 높이는 데 협력한다고 7일 밝혔다.
외국인 통합계좌 서비스는 외국인 개인투자자가 국내 증권사에 별도 계좌를 개설하지 않고 해외 증권사 명의의 통합계좌를 통해 국내 주식을 주문할 수 있도록 하는 제도다.
양사는 외국인 통합계좌 서비스뿐 아니라 각종 장외파생거래, 채권자본시장(DCM)과 주식자본시장(ECM)을 포함한 투자은행(IB) 업무, 디지털 자산 사업 등에서도 협력 방안을 논의할 예정이다.
광파증권 홍콩법인은 중국 광둥성 광저우에 본사를 둔 GF Securities의 자회사다. GF Securities는 광역경제권 핵심 도시에 기반을 둔 중국 종합증권사 중 하나로, 중국 증권사 가운데 세 번째로 A주와 H주에 동시 상장했다. 회사는 2026년 1분기 매출액 기준 중국 증권업계 3위를 기록했다.
신한투자증권은 이번 협약이 광파증권의 해외 고객이 한국시장에 참여하는 통로가 될 것으로 보고 있다. 회사는 외국인 통합계좌 서비스를 기반으로 파생상품, IB, 디지털 자산 등으로 협력 범위를 넓힐 계획이라고 밝혔다.
이선훈 신한투자증권 대표는 "최근 자본시장은 국가와 시장의 경계를 넘어 투자자와 자본이 더욱 자유롭게 연결되는 흐름을 보이고 있다"며 "두 회사의 업무협약이 다양한 사업분야에서 협력하는 출발점이 되길 바란다"고 말했다.
dconnect@newspim.com