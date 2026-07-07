JW신약, '듀크레이 네옵타이드 엑스퍼트' 뷰티클래스 개최

탈모 전문의 강연·제품 체험 진행

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = JW신약은 뷰티 인플루언서 20여 명을 초청해 모발 케어 화장품 '듀크레이 네옵타이드 엑스퍼트(Ducray Neoptide Expert)'를 소개하는 뷰티클래스를 개최했다고 7일 밝혔다.

서울 강남구에서 열린 이번 행사는 스트레스와 환경적 요인 등으로 모발 관리에 고민이 있는 2030 여성 소비자들에게 올바른 두피·모발 관리 정보를 제공하기 위해 마련됐다.

듀크레이 네옵타이드 엑스퍼트(Ducray Neoptide Expert) 현장 [사진=JW신약]

행사에는 탈모 치료 분야 전문의들이 연자로 참여해 '여성 모발 고민의 원인과 올바른 예방·관리법'을 주제로 강연을 진행했다. 이들은 모발과 두피 관리에 필요한 전문 정보를 참석자들에게 전달했다. 이날 행사에서는 제품 체험 프로그램도 함께 진행됐다. 참가자들은 '듀크레이 네옵타이드 엑스퍼트 바로 알기' 세션을 통해 제품의 주요 성분과 특징을 살펴보고, 두피에 직접 제품을 사용하며 올바른 사용법을 익혔다.

듀크레이 네옵타이드 엑스퍼트는 JW신약이 국내에 독점 공급하는 프랑스 피에르파브르(Pierre Fabre)의 모발 케어 화장품이다. 가늘고 힘없는 모발과 두피 스트레스로 고민하는 소비자가 일상에서 간편하게 모발 컨디션을 관리할 수 있도록 개발됐다.

회사는 최근 한국을 포함한 세계 13개국 소비자 1676명을 대상으로 진행한 글로벌 관찰 연구에서 제품 사용 후 모발의 볼륨감과 윤기, 밀도감 등 전반적인 모발 컨디션 개선에 대한 만족도를 확인했다고 설명했다.

JW신약은 이번 뷰티클래스를 시작으로 두피와 모발 관리에 관심이 있는 소비자들과의 접점을 확대하고, 제품을 직접 경험할 수 있는 다양한 마케팅 활동을 전개할 계획이다.

JW신약 관계자는 "이번 행사는 약해진 모발로 고민하는 젊은 여성 소비자들에게 연구 데이터를 바탕으로 한 올바른 관리 방법을 알리기 위해 마련했다"며 "앞으로도 듀크레이 네옵타이드 엑스퍼트의 특징과 올바른 사용법을 알릴 수 있는 다양한 소비자 참여 프로그램을 진행할 계획"이라고 말했다.

한편 JW신약은 피나스테리드 성분의 '모나드정', '모나스타정'과 두타스테리드 성분의 '두타모아정' 등 탈모 치료제를 공급하고 있다. 지난 2024년에는 피에르파브르와 독점 판매 계약을 체결하고 아시아 최초로 듀크레이 네옵타이드 엑스퍼트를 국내에 출시했다. 회사는 전문의약품 중심의 탈모 치료제 포트폴리오에 모발 케어 화장품을 추가하며 두피·모발 관리 분야로 사업 영역을 확대하고 있다.

sykim@newspim.com