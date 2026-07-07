LG전자, 2Q 영업익 1조5788억원…전년 比 147%↑

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 7일 2분기 매출·영업이익을 발표했다
- 2분기 매출·영업이익 모두 역대 최대치를 기록했다
- 상반기 실적도 최대치로 관세 환급·고수익 사업이익 늘었다
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상반기 영업익, 지난해 연간 실적 넘어서
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자의 2분기 영업이익이 1조5000억원을 넘어섰다. 전년 대비 146.9% 늘며 시장 전망치를 크게 웃돌았다. 매출은 같은 기간 14.9% 증가한 23조8297억원으로 집계됐다.
LG전자는 2026년 2분기 연결기준 잠정실적으로 매출 23조8297억원, 영업이익 1조5788억원을 기록했다고 7일 밝혔다. 매출과 영업이익 모두 역대 2분기 최대치다.
상반기 기준으로도 역대 최대 실적을 기록했다. LG전자의 올해 상반기 매출은 47조5569억원, 영업이익은 3조2525억원이다. 각각 전년 동기 대비 9.4%, 71.3% 증가했다. 상반기 영업이익은 지난해 연간 영업이익 2조4784억원도 넘어섰다.
2분기 매출은 가전과 TV 등 주력 사업의 프리미엄 제품 판매 확대가 이끌었다. 계절적 성수기를 맞아 해외 시장에서 에어컨 판매가 늘었고, 전장 사업 매출 확대도 이어졌다.
영업이익은 매출 증가에 따른 레버리지 효과와 웹OS(webOS), 구독, 온라인 등 고수익 사업 성장에 힘입어 큰 폭으로 늘었다. LG전자는 지난해 미국 수출 물량에 납부한 관세액의 환급이 확정된 금액을 일회성 수익으로 인식했다.
LG전자는 관세 환급액을 제외하더라도 2분기 영업이익이 전년 대비 큰 폭으로 증가했다고 설명했다.
LG전자는 이달 말 예정된 실적설명회에서 2분기 연결기준 순이익과 사업본부별 경영실적을 발표할 예정이다.
kji01@newspim.com