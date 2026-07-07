팀네이버·KAI, 방산 AI 모델 공동 개발

AI 핵심 요약beta
- 팀네이버와 KAI는 6일 방산 특화 AI 모델 개발 업무협약을 체결했다
- 양측은 방산 최적화 파운데이션·피지컬 AI 공동 개발로 미래전투체계 플랫폼을 추진한다
- 소버린 AI 인프라 확보로 국방 기술 자립과 미래 방산 글로벌 경쟁력 창출을 목표로 했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 팀네이버와 한국항공우주산업(KAI)이 국내 독자 기술 기반의 방산 특화 AI 모델 개발에 나선다.
양 사는 6일 KAI 사천 본사에서 업무협약을 체결하고 방산 분야에 최적화된 파운데이션 모델 공동 개발과 피지컬 AI 기반 미래전투체계 플랫폼 개발을 추진하기로 합의했다. 최수연 네이버 대표, 김유원 네이버클라우드 대표, 김종출 KAI 대표이사 등이 참석했다.
팀네이버의 AI 기술력과 KAI의 항공우주·방산 시스템 통합 역량을 결합해 기술 개발부터 사업화까지 협력할 계획이다.
3사는 우선 방산 분야 최적화 AI 파운데이션 모델을 개발한 후 정부 주도 국가 연구개발 과제 및 블록펀딩 사업에 공동 참여해 차세대 방산 피지컬 AI 핵심 기술을 선점한다. 이를 통해 민·관·군 협력 기반을 마련하고 후속 사업화로 연계할 예정이다.
KAI가 개발 중인 차세대공중전투체계(NACS)와 같이 유·무인 전투기와 위성이 초연결되는 미래 전장 환경에서 무인기 플랫폼과 AI 파일럿 등 피지컬 AI 개발이 가속화될 것으로 예상된다.
유·무인복합체계(MUM-T) 등 미래 항공우주 플랫폼에 AI를 내재화해 자율화 수준을 높이고, 방산·항공 분야 협력사와의 AI 협력 체계를 확대할 방침이다.
최수연 네이버 대표는 "국방 및 안보 분야에서의 기술 자립은 국가적 주권과 직결되는 만큼 독자적인 소버린 AI 인프라를 확보하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "팀네이버의 고도화된 AI 역량과 KAI의 방산 인프라를 결합해 대한민국 국방 안보의 기술 주권을 공고히 하고 미래 방산 산업의 새로운 글로벌 경쟁력을 창출할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.
origin@newspim.com