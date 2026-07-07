무안군 탄도 해상서 레저보트 전복 1명 구조·1명 실종…수색 이틀째

AI 핵심 요약beta
- 목포해양경찰서가 7일 무안 탄도 해상 레저보트 전복사고로 1명 구조·1명 실종 수색을 했다
- 해경은 경비함정·민간선박 등을 동원해 밤샘 수색을 했으나 실종자 A씨를 찾지 못했다
- 구조된 B씨는 저체온증 호소했으나 병원 이송 후 생명에는 지장이 없고 해경은 전복 경위 조사에 나설 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 무안군 탄도 인근 해상에서 레저보트가 전복돼 1명이 구조되고 1명이 실종돼 해경이 이틀째 수색을 이어가고 있다.
7일 목포해양경찰서에 따르면 전날 오후 8시 36분쯤 "아침에 출항한 낚시 보트와 연락이 닿지 않는다"는 신고를 실종자 A씨(60대)의 배우자로부터 접수했다.
해경은 즉시 경비함정과 구조세력을 현장에 투입해 해상과 육상을 중심으로 수색에 나섰다. 사고 추정 해역을 집중 탐색하던 중 같은 날 밤 10시쯤 구명조끼를 착용한 채 표류하던 B씨(70대)를 발견해 구조했다.
구조된 B씨는 저체온증을 호소했으나 병원으로 이송돼 생명에는 지장이 없는 상태로 전해졌다.
해경 조사 결과 해당 레저보트는 이날 오전 9시쯤 출항해 탄도 인근 해상에서 낚시를 하던 중 전복됐으며 승선자들은 바다에 뛰어든 것으로 파악됐다.
해경은 서해특수구조대와 경비함정 4척, 민간선박 17척을 투입해 밤샘 수색을 벌였으나 실종된 A씨를 발견하지 못했다.
해경은 수색 범위를 확대하고 함정과 드론 등을 동원해 정밀 수색을 이어가는 한편, 사고 수습 이후 전복 경위 등에 대한 조사에 나설 계획이다.
ej7648@newspim.com