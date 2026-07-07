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2026.07.07 (화)
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[종합] 캐나다, 잠수함 우선협상대상에 독일 TKMS 선정…한화오션은 예비 후보

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  • 캐나다가 6일 TKMS를 차세대 잠수함 우선협상대상자로 선정했다
  • 카니 총리는 최대 12척 도입 협상에 착수했다고 밝혔다
  • 한화오션은 예비 협상대상자로 남았고 한국엔 타격이 예상된다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

최대 12척·100조원 규모의 최대 사업
나토 정상회의 앞두고 유럽 밀착 가속

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 캐나다 정부가 6일(현지시간) 차세대 잠수함 도입 사업의 우선협상대상자로 독일 방산업체 티센크루프 마린 시스템즈(TKMS)를 선정했다. 마크 카니 캐나다 총리는 이날 핼리팩스에서 "캐나다 방위와 동맹 지원 약속의 일환으로 TKMS를 차세대 잠수함 사업의 우선 공급자로 선택했다"고 공식 밝혔다.

카니 총리는 이날 불어와 영어로 순차적으로 진행한 연설에서 이번 결정이 "캐나다 역사상 최대 규모의 방산 조달 사업이 될 것"이라며 최대 12척의 잠수함 도입을 위한 협상에 착수한다고 설명했다. 그는 "관련 비용은 이미 재정 프레임워크에 반영돼 있으며, 협상은 상업적으로 민감한 사안인 만큼 공개하지 않을 것"이라고 강조했다. 이어 "이번 사업은 설계 단계부터 캐나다 전역에 걸쳐 가장 큰 경제적 파급 효과를 가져올 것"이라고 덧붙였다.

다만 협상 결렬 가능성에 대비해 한국 한화오션을 '예비 협상대상자(reserve supplier)'로 유지한다는 점도 명확히 했다. 카니 총리는 "두 업체 모두 캐나다 해군의 높은 요구 성능을 충족했고, 국내 산업과 고용 창출 측면에서도 강력한 제안을 제출했다"며 "매우 치열하고 어려운 결정이었다"고 평가했다.

이번 결정은 독일·노르웨이 연합의 212CD 모델이 한국의 KSS-III 잠수함을 제치고 선정된 것으로, 캐나다 해군의 노후한 빅토리아급 잠수함(2030년대 초 퇴역 예정)을 대체하는 사업의 분수령으로 평가된다. 캐나다 정부는 최대 12척 도입을 추진하고 있으며, 초기 획득 비용은 약 240억 달러, 30년간 유지·운용 비용까지 포함할 경우 총 사업 규모는 1000억 달러를 웃돌 수 있다는 분석이 나온다.

현지 언론에 따르면 이번 사업은 캐나다 해군 전력 구조를 근본적으로 재편할 가능성이 크다. 계획대로 전량 도입될 경우 잠수함 전력이 전체 함대의 3분의 1에서 절반 수준까지 확대될 전망이다. 독일 측은 2036년까지 최소 4척 인도를 목표로 제시한 것으로 알려졌다.

정치·외교적 파장도 주목된다. 캐나다가 독일 업체를 선택하면서 유럽과의 방산·안보 협력이 한층 강화되는 반면, 인도·태평양 지역과의 산업 협력 확대를 기대해온 한국에는 부정적 영향이 불가피하다는 분석도 나온다. 특히 미국의 나토(NATO) 관여가 상대적으로 약화되는 흐름 속에서 캐나다가 유럽 안보 축에 보다 밀착하는 신호로도 해석된다.

카니 총리는 이날 "독일, 노르웨이, 한국은 모두 신뢰할 수 있는 전략적 파트너"라면서도 "궁극적으로는 최상의 플랫폼과 파트너십을 선택한 것"이라고 강조했다. 이번 발표는 카니 총리가 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석을 위해 터키 앙카라로 향하기 직전에 이뤄졌으며, 캐나다의 방위비 확대 및 전력 강화 의지를 나토 동맹국에 재확인하는 계기가 될 전망이다.

독일 킬에 있는 군함 제조업체 TKMS 조선소에 212A급 잠수함 U-34가 정박해 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

dczoomin@newspim.com

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李대통령 지지율 47.0%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 7주 만에 소폭 반등해 47.0%를 기록했다는 여론조사 결과가 6일 발표됐다.  여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일부터 이달 3일까지 닷새간 전국 18세 이상 유권자 2525명을 대상으로 진행한 여론조사 집계 결과, 이 대통령 국정수행 긍정 평가는 47.0%, 부정 평가는 49.2%로 집계됐다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 3일 오후 경남 진주시 경상대에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.03 지난주 조사 대비 긍정 평가는 0.5%포인트(p) 오르고 부정 평가는 0.3%p 하락했다. 이 대통령 지지율 부정 평가는 3주째 긍정 평가를 앞서고 있다. 긍·부정 평가 격차는 오차범위(95% 신뢰수준에 ±2.0%p) 내인 2.2%p다. '잘 모름'은 2.2%다.  리얼미터는 "정부의 3대 메가 프로젝트인 서남·충청·영남권 대규모 지역 투자 발표가 지지율 반등에 긍정적 신호로 작용했다"면서도 "주가 급락과 고환율 등 체감 경기 악재가 이어지면서 상승 폭은 제한적인 수준에 그친 것으로 풀이된다"고 진단했다. 지난 2~3일 이틀간 전국 18세 이상 유권자 1008명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.0%(2.0%p↑), 국민의힘이 40.3%(1.7%p↓)를 기록했다. 또 개혁신당 3.0%, 조국혁신당 1.9%, 진보당 1.6%, 기타 정당 3.7%, 무당층 6.5% 순이었다. 양당 격차는 전주 1.0%p에서 2.7%p로 다소 벌어졌으나 오차범위 내 접전 양상을 유지했다. 리얼미터는 민주당의 지지율 상승 요인으로 "호남권을 비롯한 대규모 지역 투자와 산업 육성 정책이 구체적인 성과 기대감으로 이어지며, 중도층 표심을 흡수하면서 지지율 상승을 견인한 것으로 풀이된다"고 분석했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "원 구성 대치와 지도부 내홍이 이어지는 상황에서 정부의 호남권 대규모 투자 발표에 대한 강경 대응이 오히려 대구·경북과 보수층의 이탈로 이어진 것으로 풀이된다"고 봤다. 대통령 국정수행 평가와 정당 지지도 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 국정수행 평가 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-07-06 09:05
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홀란의 노르웨이, 브라질 잡다 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '축구 괴물' 엘링 홀란의 왼발이 '영원한 우승 후보' 브라질을 무너뜨렸다. 노르웨이는 6일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 루터포드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 브라질을 2-1로 꺾었다. 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 본선에 오른 노르웨이는 사상 처음으로 월드컵 8강에 진출하는 대이변을 연출했다. 반면 브라질은 1990년 이탈리아 대회 이후 36년 만에 16강에서 탈락하는 수모를 당했다. 이번 패배로 브라질의 '토너먼트 유럽 팀 잔혹사' 징크스도 이어졌다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 경기는 초반부터 치열했다. 노르웨이는 전반 3분 만에 외데고르의 패스를 받은 베르그가 브라질의 골망을 흔들었으나 앞선 과정에서 오프사이드가 선언되며 아쉬움을 삼켰다. 위기를 넘긴 브라질은 전반 11분 마테우스 쿠냐가 페널티킥을 얻어내며 결정적인 기회를 잡았다. 그러나 키커로 나선 브루노 기마랑이스의 슈팅은 노르웨이 외르얀 뉠란 골키퍼의 선방에 막혔다. 뉠란은 방향을 정확히 읽어내며 팀을 위기에서 구했다. 이후 양 팀은 공방전을 주고받았다. 브라질은 비니시우스와 마르티넬리를 앞세워 노르웨이의 골문을 위협했다. 노르웨이는 외데고르와 홀란의 슈팅으로 맞섰으나 전반은 0-0으로 마쳤다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 자신의 두 번째 골을 넣은 뒤 의기양양하게 팬들을 쳐다보고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 후반 들어 브라질은 엔드릭과 네이마르를 차례로 투입하며 공격의 고삐를 당겼다. 후반 14분 엔드릭의 로빙 슈팅과 후반 17분 기마랑이스의 슈팅이 이어졌지만, 번번이 뉠란 골키퍼의 벽에 가로막혔다. 탄탄한 수비로 버텨낸 노르웨이에는 해결사 홀란이 있었다. 후반 34분 안드레아스 시엘데루프가 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 홀란이 타점 높은 헤더로 연결해 선제골을 터뜨렸다. 기세를 잡은 홀란은 후반 45분 아크 정면에서 강력한 왼발 슈팅으로 추가골을 작렬하며 승부에 쐐기를 박았다. 상대 수비를 앞에 두고 골문 구석을 찌른 완벽한 득점이었다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=브라질 선수들이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 홀란에게 멀티골을 허용한 뒤 낙담하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 이날 멀티골을 기록한 홀란은 대회 7호골 고지에 오르며 리오넬 메시, 킬리언 음바페와 함께 월드컵 득점 공동 선두로 도약했다. 브라질은 후반 추가시간 네이마르가 페널티킥으로 1골을 만회했으나 승부를 뒤집기에는 시간이 부족했다. 브라질을 상대로 통산 5경기 무패(3승 2무)의 천적 관계를 입증한 노르웨이는 잉글랜드-멕시코전 승자와 준결승 진출을 다툰다. psoq1337@newspim.com 2026-07-06 07:22

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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