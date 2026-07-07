[종합] 캐나다, 잠수함 우선협상대상에 독일 TKMS 선정…한화오션은 예비 후보

최대 12척·100조원 규모의 최대 사업

나토 정상회의 앞두고 유럽 밀착 가속

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 캐나다 정부가 6일(현지시간) 차세대 잠수함 도입 사업의 우선협상대상자로 독일 방산업체 티센크루프 마린 시스템즈(TKMS)를 선정했다. 마크 카니 캐나다 총리는 이날 핼리팩스에서 "캐나다 방위와 동맹 지원 약속의 일환으로 TKMS를 차세대 잠수함 사업의 우선 공급자로 선택했다"고 공식 밝혔다.

카니 총리는 이날 불어와 영어로 순차적으로 진행한 연설에서 이번 결정이 "캐나다 역사상 최대 규모의 방산 조달 사업이 될 것"이라며 최대 12척의 잠수함 도입을 위한 협상에 착수한다고 설명했다. 그는 "관련 비용은 이미 재정 프레임워크에 반영돼 있으며, 협상은 상업적으로 민감한 사안인 만큼 공개하지 않을 것"이라고 강조했다. 이어 "이번 사업은 설계 단계부터 캐나다 전역에 걸쳐 가장 큰 경제적 파급 효과를 가져올 것"이라고 덧붙였다.

다만 협상 결렬 가능성에 대비해 한국 한화오션을 '예비 협상대상자(reserve supplier)'로 유지한다는 점도 명확히 했다. 카니 총리는 "두 업체 모두 캐나다 해군의 높은 요구 성능을 충족했고, 국내 산업과 고용 창출 측면에서도 강력한 제안을 제출했다"며 "매우 치열하고 어려운 결정이었다"고 평가했다.

이번 결정은 독일·노르웨이 연합의 212CD 모델이 한국의 KSS-III 잠수함을 제치고 선정된 것으로, 캐나다 해군의 노후한 빅토리아급 잠수함(2030년대 초 퇴역 예정)을 대체하는 사업의 분수령으로 평가된다. 캐나다 정부는 최대 12척 도입을 추진하고 있으며, 초기 획득 비용은 약 240억 달러, 30년간 유지·운용 비용까지 포함할 경우 총 사업 규모는 1000억 달러를 웃돌 수 있다는 분석이 나온다.

현지 언론에 따르면 이번 사업은 캐나다 해군 전력 구조를 근본적으로 재편할 가능성이 크다. 계획대로 전량 도입될 경우 잠수함 전력이 전체 함대의 3분의 1에서 절반 수준까지 확대될 전망이다. 독일 측은 2036년까지 최소 4척 인도를 목표로 제시한 것으로 알려졌다.

정치·외교적 파장도 주목된다. 캐나다가 독일 업체를 선택하면서 유럽과의 방산·안보 협력이 한층 강화되는 반면, 인도·태평양 지역과의 산업 협력 확대를 기대해온 한국에는 부정적 영향이 불가피하다는 분석도 나온다. 특히 미국의 나토(NATO) 관여가 상대적으로 약화되는 흐름 속에서 캐나다가 유럽 안보 축에 보다 밀착하는 신호로도 해석된다.

카니 총리는 이날 "독일, 노르웨이, 한국은 모두 신뢰할 수 있는 전략적 파트너"라면서도 "궁극적으로는 최상의 플랫폼과 파트너십을 선택한 것"이라고 강조했다. 이번 발표는 카니 총리가 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석을 위해 터키 앙카라로 향하기 직전에 이뤄졌으며, 캐나다의 방위비 확대 및 전력 강화 의지를 나토 동맹국에 재확인하는 계기가 될 전망이다.

독일 킬에 있는 군함 제조업체 TKMS 조선소에 212A급 잠수함 U-34가 정박해 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

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