한화오션 "캐나다 잠수함 수주 불발…K방산 도약 길 찾겠다"

AI 핵심 요약beta
- 한화오션이 7일 캐나다 차기 잠수함 사업 수주전 탈락 평가를 내렸다.
- 한화오션은 탈락 원인을 나토 동맹의 벽과 자사 부족함으로 돌렸다.
- 한화오션은 과제 보완과 K-해양방산 도약 방안을 모색하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한화오션은 캐나다 차기 잠수함 사업(CPSP) 수주전에서 탈락한 것과 관련 "정부의 전폭적인 지원과 우리 잠수함의 뛰어난 성능, 해군의 성공적인 잠수함 운용 경험을 바탕으로 수주에 혼신의 노력을 기울였지만 나토(NATO, 북대서양조약기구) 동맹의 벽을 넘어서지 못했다"고 7일 평가했다.
한화오션은 이날 입장문을 통해 "진인사(盡人事, 사람이 할 수 있는 일을 다하다)'의 자세로 임했기에 많은 아쉬움이 남지만, 이 결과는 전적으로 한화오션의 부족함 때문이라고 생각한다"고 했다.
이어 "이번 수주 경쟁을 통해 확인된 과제들을 면밀히 분석해 확실한 대안을 강구할 것"이라며 "'K-해양 방산'이 글로벌 시장에서 더욱 도약할 수 있는 길을 반드시 찾겠다"고 강조했다.
한화오션은 "그동안 많은 성원을 보내주셨던 국민 여러분, 열과 성을 다 해 지원을 해 주신 정부와 국회 관계자 여러분, 해군 및 방사청 등 군 관계자 여러분께 깊은 감사를 드린다. 수주 경쟁에 동참해 노력해 주신 모든 기업 관계자 분들께도 감사드린다"고 밝혔다.
한편 마크 카니 캐나다 총리는 6일(현지시간) 노바스코샤주 핼리팩스 해군기지에서 CPSP 사업 우선협상 대상자로 독일 티센크루프마린시스템스(TKMS)를 최종 선정했다고 발표했다.
y2kid@newspim.com