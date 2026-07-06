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2026.07.07 (화)
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뉴욕증시 프리뷰, 반도체주 반등에 주가 선물 상승…FOMC 의사록·실적 시즌 '촉각'

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  • 미국 증시 선물이 6일 반도체주 반등에 힘입어 상승했다
  • 투자자들은 6월 FOMC 의사록과 2분기 실적 공개를 앞두고 관망했다
  • 시장서는 업종 순환매와 7월 변동성 확대 가능성이 거론됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

반도체 조정에도 업종 순환매 확산…SK하이닉스 ADR·삼성전자 실적도 변수
연준 의사록·존 윌리엄스 발언·6월 CPI 앞두고 변동성 확대 전망

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 주가지수 선물이 6일(현지시간) 소폭 상승하고 있다. 최근 조정을 받았던 반도체주가 반등한 가운데 투자자들은 이번 주 공개되는 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록과 2분기 실적 시즌 개막을 앞두고 관망세를 보이고 있다.

미 동부시간 오전 8시 55분(한국 시간 오후 9시 55분) 기준 S&P500 E-미니 선물은 0.41%, 나스닥100 E-미니 선물은 1.2% 상승했다. 다우존스 E-미니 선물은 39포인트(0.07%) 하락하며 보합권에서 거래됐다. 미국 증시는 지난 4일 독립기념일 휴장을 마치고 새로운 한 주를 시작한다.

마이크론.[사진=로이터 뉴스핌]

지난주 다우존스 산업평균지수는 약 2% 상승하며 사상 최고치를 다시 경신했고, 사상 처음으로 5만3000선 돌파를 눈앞에 뒀다. S&P500지수와 나스닥지수도 각각 1.8%, 2.1% 오르며 강세를 이어갔다.

올해 미국 증시를 이끌었던 반도체 업종은 지난주 숨 고르기에 들어갔지만 시장은 이를 업종 순환매의 신호로 해석하고 있다. 투자자들이 반도체 비중을 줄이는 대신 금융, 헬스케어, 산업재로 자금을 옮기면서 시장 상승세가 특정 업종을 넘어 확산되고 있다는 평가다.

펀드스트랫의 기술적 분석 책임자인 마크 뉴턴은 "금융, 헬스케어, 산업재가 모두 사상 최고치를 경신하는 등 업종 순환매 확대는 매우 긍정적"이라며 "반도체 조정은 단기적인 부담이지만 시장 전체 상승 추세를 훼손하지는 않았다"고 평가했다. 그는 S&P500지수가 현재 7483선에서 오는 8월 중순 8000선까지 상승할 수 있을 것으로 전망했다.

반도체주도 개장 전 거래에서 반등했다. ▲웨스턴디지털(WDC)은 5.5%▲시게이트테크놀로지(STX)는 1.7% ▲마이크론테크놀로지(MU)는 3.3% 상승했다. ▲테라다인(TER) ▲KLA(KLAC) ▲램리서치(LRCX)도 5% 이상, ▲인텔(INTC)도 3% 이상 오르며 지난주 낙폭 만회에 나섰다. 반면 유럽 반도체 장비업체 ▲BE세미컨덕터(BESI)는 하이브리드 본딩 기술 도입 지연 가능성이 제기되면서 7% 가까이 급락했다.

스위스쿼트은행의 선임 애널리스트 이펙 오즈카르데스카야는 "투자자들은 기술주 밸류에이션이 과도한지, 아니면 철도주와 닷컴버블처럼 또 하나의 거품인지 계속 점검하게 될 것"이라고 말했다.

◆ FOMC 의사록·2분기 실적 주목

이번 주 시장의 최대 관심사는 6월 FOMC 의사록이다. 케빈 워시 신임 연준 의장이 처음 주재한 회의 내용을 담고 있는 만큼 향후 통화정책 방향을 가늠할 단서가 될 것으로 예상된다.

지난주 예상보다 부진한 미국 고용지표 발표 이후 금리 인상 기대는 다소 완화됐다. CME 페드워치에 따르면 시장은 7월 29일 FOMC에서 기준금리가 0.25%포인트 인상될 가능성을 24%로 반영하고 있다. 이는 일주일 전 30%보다 낮아진 수준이다. 9월 금리 인상 확률도 48.3%에서 44%로 소폭 하락했다.

이번 의사록을 통해 시장은 연준 위원들이 인플레이션과 노동시장, 추가 금리 인상 필요성을 어떻게 평가했는지 확인하고 이어 7월 중순 발표되는 소비자물가지수(CPI)를 점검할 것으로 보인다. 시장 전문가들은 헤드라인과 근원 물가가 모두 둔화된다면 미 달러의 강세도 점차 제한될 수 있을 것으로 보고 있다.

케빈 워시 연준 의장 [사진=블룸버그]

연준 인사들의 발언도 이어진다. 크리스토퍼 월러 연준 이사가 이날 연설에 나서고, 9일에는 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재가 공개 발언을 한다. 케빈 워시 의장은 다음 주 미국 하원 금융서비스위원회 청문회에 출석할 예정이다.

이날 발표되는 미국 공급관리협회(ISM) 6월 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 전달보다 소폭 낮아진 54.0을 기록할 것으로 예상된다. 시장은 미국 서비스업 경기 확장세가 이어지고 있는지 확인할 계획이다.

실적 시즌 개막…SK하이닉스·스페이스X도 관심

이번 주 후반부터는 2분기 실적 시즌도 본격적으로 시작된다. 델타항공(DAL)과 펩시코(PEP)가 실적을 발표할 예정이며, 금융정보업체 LSEG 집계에 따르면 S&P500 기업들의 2분기 순이익은 전년 동기 대비 평균 24.4% 증가할 것으로 전망된다.

기업 이슈도 이어지고 있다. SK하이닉스는 최대 45.4조원 규모의 자금 조달을 목표로 미국 증시 상장을 추진하며 AI 반도체 기업에 대한 투자심리를 시험할 전망이다.

일론 머스크의 우주·AI 기업 스페이스X는 개장 전 거래에서 1% 가까이 상승했으며 8일부터 나스닥100 지수에 편입될 예정이다.

다만 증권가에서는 7월 들어 증시 변동성이 한층 커질 가능성을 경고하고 있다.

외환시장에서는 엔화가 달러당 162.35엔 수준에서 거래되며 40여 년 만의 최저 수준 부근에서 약세를 이어갔다. 러시아와 우크라이나의 군사 충돌 격화와 외교 협상 가능성이 동시에 부각되면서 지정학적 리스크도 투자자들의 주요 관심사로 떠오르고 있다.

koinwon@newspim.com

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李대통령 지지율 47.0%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 7주 만에 소폭 반등해 47.0%를 기록했다는 여론조사 결과가 6일 발표됐다.  여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일부터 이달 3일까지 닷새간 전국 18세 이상 유권자 2525명을 대상으로 진행한 여론조사 집계 결과, 이 대통령 국정수행 긍정 평가는 47.0%, 부정 평가는 49.2%로 집계됐다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 3일 오후 경남 진주시 경상대에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.03 지난주 조사 대비 긍정 평가는 0.5%포인트(p) 오르고 부정 평가는 0.3%p 하락했다. 이 대통령 지지율 부정 평가는 3주째 긍정 평가를 앞서고 있다. 긍·부정 평가 격차는 오차범위(95% 신뢰수준에 ±2.0%p) 내인 2.2%p다. '잘 모름'은 2.2%다.  리얼미터는 "정부의 3대 메가 프로젝트인 서남·충청·영남권 대규모 지역 투자 발표가 지지율 반등에 긍정적 신호로 작용했다"면서도 "주가 급락과 고환율 등 체감 경기 악재가 이어지면서 상승 폭은 제한적인 수준에 그친 것으로 풀이된다"고 진단했다. 지난 2~3일 이틀간 전국 18세 이상 유권자 1008명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.0%(2.0%p↑), 국민의힘이 40.3%(1.7%p↓)를 기록했다. 또 개혁신당 3.0%, 조국혁신당 1.9%, 진보당 1.6%, 기타 정당 3.7%, 무당층 6.5% 순이었다. 양당 격차는 전주 1.0%p에서 2.7%p로 다소 벌어졌으나 오차범위 내 접전 양상을 유지했다. 리얼미터는 민주당의 지지율 상승 요인으로 "호남권을 비롯한 대규모 지역 투자와 산업 육성 정책이 구체적인 성과 기대감으로 이어지며, 중도층 표심을 흡수하면서 지지율 상승을 견인한 것으로 풀이된다"고 분석했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "원 구성 대치와 지도부 내홍이 이어지는 상황에서 정부의 호남권 대규모 투자 발표에 대한 강경 대응이 오히려 대구·경북과 보수층의 이탈로 이어진 것으로 풀이된다"고 봤다. 대통령 국정수행 평가와 정당 지지도 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 국정수행 평가 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-07-06 09:05
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홀란의 노르웨이, 브라질 잡다 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '축구 괴물' 엘링 홀란의 왼발이 '영원한 우승 후보' 브라질을 무너뜨렸다. 노르웨이는 6일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 루터포드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 브라질을 2-1로 꺾었다. 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 본선에 오른 노르웨이는 사상 처음으로 월드컵 8강에 진출하는 대이변을 연출했다. 반면 브라질은 1990년 이탈리아 대회 이후 36년 만에 16강에서 탈락하는 수모를 당했다. 이번 패배로 브라질의 '토너먼트 유럽 팀 잔혹사' 징크스도 이어졌다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 경기는 초반부터 치열했다. 노르웨이는 전반 3분 만에 외데고르의 패스를 받은 베르그가 브라질의 골망을 흔들었으나 앞선 과정에서 오프사이드가 선언되며 아쉬움을 삼켰다. 위기를 넘긴 브라질은 전반 11분 마테우스 쿠냐가 페널티킥을 얻어내며 결정적인 기회를 잡았다. 그러나 키커로 나선 브루노 기마랑이스의 슈팅은 노르웨이 외르얀 뉠란 골키퍼의 선방에 막혔다. 뉠란은 방향을 정확히 읽어내며 팀을 위기에서 구했다. 이후 양 팀은 공방전을 주고받았다. 브라질은 비니시우스와 마르티넬리를 앞세워 노르웨이의 골문을 위협했다. 노르웨이는 외데고르와 홀란의 슈팅으로 맞섰으나 전반은 0-0으로 마쳤다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 자신의 두 번째 골을 넣은 뒤 의기양양하게 팬들을 쳐다보고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 후반 들어 브라질은 엔드릭과 네이마르를 차례로 투입하며 공격의 고삐를 당겼다. 후반 14분 엔드릭의 로빙 슈팅과 후반 17분 기마랑이스의 슈팅이 이어졌지만, 번번이 뉠란 골키퍼의 벽에 가로막혔다. 탄탄한 수비로 버텨낸 노르웨이에는 해결사 홀란이 있었다. 후반 34분 안드레아스 시엘데루프가 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 홀란이 타점 높은 헤더로 연결해 선제골을 터뜨렸다. 기세를 잡은 홀란은 후반 45분 아크 정면에서 강력한 왼발 슈팅으로 추가골을 작렬하며 승부에 쐐기를 박았다. 상대 수비를 앞에 두고 골문 구석을 찌른 완벽한 득점이었다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=브라질 선수들이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 홀란에게 멀티골을 허용한 뒤 낙담하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 이날 멀티골을 기록한 홀란은 대회 7호골 고지에 오르며 리오넬 메시, 킬리언 음바페와 함께 월드컵 득점 공동 선두로 도약했다. 브라질은 후반 추가시간 네이마르가 페널티킥으로 1골을 만회했으나 승부를 뒤집기에는 시간이 부족했다. 브라질을 상대로 통산 5경기 무패(3승 2무)의 천적 관계를 입증한 노르웨이는 잉글랜드-멕시코전 승자와 준결승 진출을 다툰다. psoq1337@newspim.com 2026-07-06 07:22

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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