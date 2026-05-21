한화큐셀, 국내 최대 태양광 사업에 국산 모듈 공급..."내수 활성화 기대"

AI 핵심 요약beta
- 한화솔루션 큐셀부문이 21일 한국남동발전 400MW 태양광에 국내산 셀·모듈 공급한다고 밝혔다
- 한국남동발전은 전남 해남에 2028년 6월까지 140만평 규모 태양광 발전소를 조성할 예정이다
- 한화큐셀 진천공장에서 전량 생산해 공급망을 강화하고 국내 태양광 산업 경쟁력·투자 확대에 기여할 전망이다
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정부의 '2030년 100GW 재생에너지 확대' 정책 실행 신호탄
재생에너지 산업 성장에 기여⋯ 태양광사업 본격 활성화 기대
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한화솔루션 큐셀부문(이하 한화큐셀)은 한국남동발전의 국내 단일 사이트 기준 역대 최대 규모 400MW(메가와트) 태양광 발전사업에 고효율 태양광 셀, 모듈(국내 제조)을 공급할 예정이라고 21일 밝혔다.
한국남동발전은 전라남도 해남군 문내면 일대에 대규모 태양광 발전소를 조성할 계획이다. 급증하는 전력 수요를 친환경적이고 경제적인 에너지원으로 대응하기 위한 국내 최대 재생에너지 프로젝트다. 2028년 6월까지 약 140만 평(4.79km²) 부지에 태양광 발전소를 완공할 예정이다
한국남동발전은 지난 20일 이번 프로젝트를 수행할 EPC(설계·조달·시공) 우선협상대상자를 선정했다. EPC업체는 한화큐셀이 국내에서 생산한 셀을 적용한 태양광 모듈 약 64만장을 설치할 계획이다.
특히 이번 사업에 공급되는 태양광 셀 및 모듈은 국내 최대 생산 기지인 한화큐셀 충북 진천공장에서 전량 생산될 예정이다. 이는 국내 제조 기반 재생에너지 공급망 강화 측면에서도 의미가 크다는 설명이다. 글로벌 공급망 재편과 통상 환경 변화로 안정적인 공급 역량과 품질의 신뢰성이 중요해지는 가운데, 국내 생산 기반과 검증된 품질 경쟁력을 갖춘 기업들의 역할이 계속 확대될 것으로 전망된다.
유재열 한화큐셀 한국사업부장은 "한국산 고효율 태양광 셀과 모듈을 대형 프로젝트에 공급하면서 우리나라 태양광 산업의 기술 경쟁력을 입증할 계기를 마련했다"며 "특히 정부의 재생에너지 확대 정책과 함께 국내 생산 제품 활용 확대 기조가 이어질 경우, 국내 태양광 산업 생태계 복원 및 관련 투자 확대에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다"고 강조했다.
tack@newspim.com