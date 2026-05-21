[6·3 지선] 민주, 성남서 경기 첫 유세…김병욱 "성남 발전 향한 강력한 결의"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당이 21일 김병욱 성남시장 후보 첫 유세를 지원했다
- 정청래·추미애 등 지도부가 성남서 '승리 클린업 타선' 완성을 강조했다
- 김병욱은 이재명 정부와 연계해 성남 대도약과 지역 발전을 약속했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당이 6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 김병욱 성남시장 후보 지원에 나섰다.
김 후보 캠프에 따르면 민주당은 경기 첫 유세지로 '이재명 대통령의 정치적 고향'인 성남을 선택했다. 출정식에는 정청래 대표와 추미애 경기지사 후보 등이 총출동했다.
정 대표는 유세에서 "이재명-추미애-김병욱으로 이어지는 승리의 '클린업 타선'을 완성해야 한다"며 "성남에 다시 이재명처럼 일 잘하는 시장을 세워 강력한 시너지를 내야 한다"고 강조했다.
추 후보도 지원 사격에 나서 김 후보의 경쟁력을 부각했다. 추 후보는 "김병욱 후보는 민주당의 험지인 분당에서 실력으로 돌파한 검증된 재선 국회의원"이라며 "이재명 대통령 곁에서 국가 정상화를 위해 헌신해 온 참모"라고 평가했다.
김 후보는 당 지도부의 집중 지원에 대해 "성남 발전을 향한 민주당의 강력한 결의"라고 의미를 부여했다.
그는 "이재명 대통령 임기와 차기 성남시장 임기가 일치하는 지금이 성남 대도약의 절대적 적기"라며 "중앙정부와 경기도, 성남시가 하나로 움직여 성과로 발전을 증명하겠다"고 밝혔다.
김 후보는 이어 "일 잘하는 이재명 정부와 함께 일 잘하는 성남시장이 되어 확실한 지역 발전으로 보답하겠다"고 강조했다.
seo00@newspim.com