행안부 본격 장마 앞두고 집중호우 대비 점검…군남댐·빗물받이 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부가 21일 군남댐·응암동을 찾아 장마철 홍수·침수 대비 상황을 점검했다
- 군남댐에서는 황강댐 무단 방류 대비 수위계측·모니터링·상황전파 체계를 집중 점검했다
- 응암동에서는 침수취약구간·빗물받이·물막이판을 확인하고 주민과 빗물받이 정비 활동을 진행했다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 본격적인 장마철을 앞두고 접경지역 홍수 대응 체계와 도심 침수 취약지역 현장 점검에 나섰다.
행정안전부는 김광용 재난안전관리본부장이 21일 경기도 연천군 군남댐과 서울 은평구 응암동 일대를 방문해 여름철 집중호우 대비 상황을 점검했다고 밝혔다.
김 본부장은 먼저 군남댐을 찾아 접경지역 홍수 대응 체계와 시설물 관리 현황을 점검했다. 특히 북한 황강댐 무단 방류 상황에 대비해 임진강 하류 주민들이 충분한 대피 시간을 확보할 수 있도록 필승교 수위 계측과 위성 기반 모니터링, 관계기관 간 상황 전파 체계를 중점적으로 살폈다.
이어 지난해 시간당 100㎜ 이상의 집중호우로 약 300가구가 침수 피해를 입었던 서울 은평구 응암동을 방문해 빗물받이 정비와 반지하주택 물막이판 설치 현황 등을 확인했다.
김 본부장은 침수 취약구간을 반복 점검하고 위험 상황 발생 시 주민들에게 신속히 상황을 전파할 수 있도록 철저히 대비해달라고 당부했다.
이날 김 본부장은 응암3동 주민들로 구성된 '물길 파수꾼'과 함께 빗물받이 청소 작업에도 참여했으며, 주민들이 빗물받이 위치를 쉽게 확인할 수 있도록 안내 스티커를 부착했다.
김광용 재난안전관리본부장은 "정부는 본격적인 장마 전까지 일선 현장에서 집중호우 대비가 제대로 이뤄지는지 지속적으로 점검하고 정비하겠다"며 "빗물받이에 쓰레기를 버리지 않는 작은 배려가 우리 동네 침수를 막는 첫걸음인 만큼, 국민 여러분께서도 빗물받이 정비 활동에 적극 동참해 주시기 바란다"고 말했다.
abc123@newspim.com