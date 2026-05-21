'경주시장 3선도전' 주낙영, 21일 합동출정식...본격 선거운동 돌입

AI 핵심 요약beta
- 주낙영 경주시장 후보가 21일 옛 경주역에서 합동출정식을 열고 3선 도전에 나섰다
- 이날 행사에는 김석기 의원과 당원·지지자들이 참석해 공정선거와 경주 발전 의지를 다졌다
- 주 후보는 경주를 보수 재건의 중심·국제 도시로 발전시키겠다며 국민의힘 후보 전원의 승리를 호소했다
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주낙영 후보 "APEC 성공 기반...국제도시·미래산업도시 경주 완성할 것"
[경주=뉴스핌] 남효선 기자 = 주낙영 국민의힘 경주시장 후보가 '6.3 지방선거' 공식 선거 운동 첫날인 21일, 옛 경주역 앞에서 국힘 경주시당협 합동출정식을 갖고 '3선 고지'를 향한 본격적인 선거 운동에 들어갔다.
이날 열린 국민의힘 경주시 당협합동출정식에는 김석기 국회의원을 비롯 주낙영 시장 후보, 광역·기초의원 후보, 당원과 지지자 등이 대거 참석해 필승 의지를 다졌다.
김석기 국회의원은 "공정 선거를 실천함과 아울러 시민에게 진실되게 다가가며, 그 노력과 정성을 바탕으로 경주 발전을 지속적으로 이뤄 나가자"고 강조했다.
주낙영 시장 후보는 "이번 선거는 단순히 시장과 시·도의원 몇 사람을 뽑는 선거가 아니라 대한민국의 균형과 자유민주주의를 지키는 매우 중요한 선거"라며 "경주는 삼국 통일의 성지이자 보수의 심장으로서 나라가 어려울 때마다 중심 역할을 해온 도시"라고 강조했다.
주 후보는 또 "경북, 특히 경주가 이번 선거에서 중심을 잡고 보수 재건의 희망이 돼야 한다"고 강조하고 "시장 후보부터 도의원·시의원 후보까지 국민의힘 '원팀'이 모두 승리할 수 있도록 시민들께서 힘을 모아 줄 것"을 호소했다.
주 후보는 "APEC 개최 이후 세계는 경주를 다시 보기 시작했다"며 "경주는 이제 과거의 역사 도시에 머무르지 않고 대한민국을 넘어 세계와 경쟁하는 국제 도시로 나아가야 한다"고 강조하고 "청년이 돌아오는 도시, 기업이 찾아오는 도시, 세계가 다시 찾는 경주를 반드시 완성하겠다"며 거듭 지지를 호소했다.
그러면서 주낙영 후보는 "지방 정치는 시장 혼자 하는 정치가 아니다. 국회의원이 중앙 정부를 움직이고 도의원이 경북과 경주를 연결하며 시의원이 시민 삶 가장 가까운 곳에서 함께 뛰어야 도시 발전이 가능하다"고 피력하고 "저를 비롯한 국민의힘 후보 27명이 모두 승리해야 경주의 미래 사업들이 흔들림 없이 추진될 수 있다"며 "검증된 능력과 성과로 중단 없는 경주 발전을 반드시 이어 가겠다"고 했다.
nulcheon@newspim.com