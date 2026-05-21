동아제약 파티온, 탈수 피부 겨냥 '포도당 액티브 세럼' 출시

AI 핵심 요약beta
- 동아제약이 21일 파티온 세럼을 출시했다.
- 탈수 피부용 수분 성분과 기술을 담았다.
- 보습력과 지속력이 기존 제품보다 뛰어났다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 더마 화장품 브랜드 파티온(FATION)이 탈수 피부를 위한 수분 케어 제품 '포도당 하이드로 액티브 세럼'을 출시했다고 21일 밝혔다.
이번 제품은 기존 수분 제품을 사용해도 쉽게 건조함을 느끼는 원인에 주목해 개발됐다. 파티온은 단순한 수분 부족이 아닌 피부가 수분을 충분히 머금고 유지하지 못하는 '탈수 피부'에 집중했다.
'포도당 하이드로 액티브 세럼'에는 동아제약 기술력을 담은 차세대 수분 성분 '포도당 하이드로 콤플렉스(D-판테놀, 히알루론산 8종, 아미노산 18종, 포도당)'을 담았다. 포도당 성분이 피부 보습 환경 조성에 도움을 주며, 동아제약의 수분 기술 '바이탈 이온 시스템'을 적용해 피부 보습 환경 개선에 초점을 맞췄다.
인체적용시험 결과 사막 유사 환경 조건에서 자사 히알루론산 세럼 대비 2.75배 높은 수분 보유력을 확인했다. 또한, 자사 히알루론산 세럼 대비, 피부 각질층 20층까지 더 깊은 수분 개선 효과를 확인했으며 제품 도포 24시간 후에도 더 긴 피부 보습 지속력을 나타냈다.
제품을 흔들면 '수분 버블'이 형성되는 제형으로 피부에 닿는 순간 끈적임 없이 빠르게 흡수되며 산뜻한 사용감을 제공한다.
'포도당 하이드로 액티브 세럼'은 올리브영 온라인몰 입점을 시작으로 오는 29일 오프라인 매장 등 유통 채널을 확대할 예정이다.
동아제약 관계자는 "포도당 세럼은 피부 본연의 수분 보유 환경 개선에 집중한 제품"이라며 "포도당 하이드로 토너, 세럼, 크림으로 이어지는 파티온의 3단계 수분 회복 솔루션을 통해 탈수 피부가 고민인 소비자들의 근본적인 피부 갈증을 해결해 나갈 것"고 말했다.
한편, 동아제약은 '우리가 만드는 모든 제품은 국민 건강에 이바지해야 한다'는 창업 정신을 바탕으로 다양한 생활건강 제품 및 더마 화장품을 선보이고 있다.
sykim@newspim.com