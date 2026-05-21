로운 샤브샤브, 여름 신메뉴 출시…'백미 육수' 첫 선

AI 핵심 요약beta
- 이랜드이츠가 21일 로운 샤브샤브 여름 신메뉴를 선보였다
- 새 백미 육수를 추가해 담백한 감칠맛을 강화했다
- 여름 식재료 활용 샐러드·디저트로 가벼운 외식 수요를 공략한다
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참외·살구·레몬 활용…여름 식재료 중심 샐러드바 강화
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 이랜드이츠가 운영하는 샤브샤브 샐러드바 브랜드 로운 샤브샤브가 여름 시즌을 맞아 'Fresh & Health' 콘셉트의 신메뉴를 선보인다. 계절 식재료를 활용한 산뜻한 메뉴 구성으로 여름철 외식 수요 공략에 나선다는 전략이다.
21일 이랜드이츠에 따르면 이번 시즌 메뉴의 핵심은 새롭게 추가된 '백미(白米) 육수'다. 일본 관동식 스타일의 쌀 베이스 육수로, 쌀 특유의 담백하고 고소한 풍미를 살린 것이 특징이다. 자극적이지 않으면서도 깊은 감칠맛을 구현해 기존 5종 육수 라인업에 새로운 선택지를 더했다.
샐러드바 메뉴도 여름 식재료 중심으로 강화했다. 참나물·참외·살구·레몬 등을 활용해 가볍고 산뜻한 맛을 강조했으며, '참나물 들기름 냉파스타', '참외 치커리 샐러드', '제철야채 그릴 플래터' 등을 대표 메뉴로 선보인다.
디저트와 음료 메뉴 역시 계절감을 반영했다. 살구와 레몬을 활용한 '살구 레몬 케이크', 라임 향을 더한 '라임 모히또 에이드' 등을 통해 여름철 입맛을 겨냥했다.
로운 샤브샤브 관계자는 "시즌 식재료 본연의 신선함과 건강하게 즐길 수 있는 맛에 집중했다"며 "가볍지만 만족감 있는 여름 샤브와 샐러드바 경험을 제공할 계획"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com