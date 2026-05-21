농심, 청년농부 육성 나선다…영농 지원금 3000만원 전달

AI 핵심 요약beta
- 농심이 20일 청년농부 교육과 지원에 나섰다.
- 아산공장서 감자 재배 교육과 현장 견학을 진행했다.
- 청년농부에 영농 지원금 3000만원을 전달했다.
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귀농 청년 안정적 정착 지원…식품업계 첫 사례
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 농심이 청년농부 육성과 농촌 상생을 위한 지원 활동에 나섰다. 감자 재배 교육과 생산 현장 견학, 영농 지원금 전달 등을 통해 귀농 청년들의 안정적인 정착을 돕는다는 계획이다.
21일 농심은 지난 20일 농림수산식품교육문화정보원 관계자와 청년농부·멘토 등 20명을 아산공장으로 초청해 감자 스낵 생산 현장 견학과 감자 재배 교육을 진행하고, 총 3000만원의 영농 지원금을 전달했다고 밝혔다.
이번 행사는 농심의 사회공헌 프로그램 '함께하는 청년농부'의 일환이다. 농심은 지난 2021년 식품업계 최초로 귀농 청년 지원 프로그램을 시작했으며, 올해로 6년째 운영을 이어가고 있다.
올해 참가자 중에는 아버지의 뒤를 이어 감자 농사 확대를 준비 중인 박태호 씨가 포함돼 눈길을 끌었다. 박 씨는 "농심의 체계적인 지원을 통해 농업 전반에 대한 이해를 높이고 있다"며 "앞으로 영농과 연계한 부가 산업에도 도전하고 싶다"고 말했다.
농심 관계자는 "제품 경쟁력은 우수한 국내 원료에서 시작된다"며 "청년농부들이 전문 영농인으로 성장할 수 있도록 지원하며 농촌과 기업이 함께 성장하는 상생 모델을 이어가겠다"고 밝혔다.
mkyo@newspim.com