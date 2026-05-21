잠봉부터 소용량 앵커버터까지…서브큐 식자재 라인업 확대

AI 핵심 요약beta
- 삼양사 서브큐가 21일 프랑스식 햄 잠봉과 소포장 버터를 출시했다
- 잠봉은 100시간 이상 저온 숙성한 국내산 돈육 프리미엄 햄이다
- 내달 출시 앵커버터 100g은 소형 매장·홈베이킹 수요를 겨냥했다
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앵커버터 100g 소포장 추가…소형 매장·홈베이킹 수요 공략
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼양사 서브큐(ServeQ)가 프랑스식 햄 '잠봉'을 새롭게 출시하고 소포장 버터 제품을 추가하며 프리미엄 식자재 라인업 확대에 나섰다. 카페·베이커리 시장에서 브런치와 홈베이킹 수요가 커지는 흐름을 겨냥한 전략이다.
21일 삼양사에 따르면 이번에 선보인 '잠봉'은 100시간 이상 저온 숙성 공법을 적용한 프랑스식 햄으로, 전체 성분의 96.38%를 국내산 돈육으로 채웠다. 저온 숙성을 통해 원육 본연의 풍미와 식감을 살린 것이 특징이다.
서브큐는 최근 간편하면서도 미식 경험을 중시하는 '미니 식사(Mini Meals)' 트렌드 확산으로 브런치 메뉴 수요가 증가하고 있다는 점에 주목했다. 특히 잠봉이 샌드위치·오믈렛·화덕피자 등 다양한 메뉴에 활용되는 핵심 식재료라는 점에서 프리미엄 샤퀴테리 시장 진출 제품으로 낙점했다.
이와 함께 내달에는 '앵커버터 100g 소포장' 제품도 출시한다. 소형 카페와 베이커리의 재고 부담을 줄이고 홈베이킹 수요까지 공략하기 위한 제품이다. 앵커버터는 뉴질랜드 폰테라(Fonterra)가 생산하는 프리미엄 버터 브랜드로, 유크림 100%를 사용한 풍부한 풍미가 특징이다.
삼양사 관계자는 "메뉴 다양화와 운영 효율성을 높일 수 있는 식자재 수요가 커지고 있다"며 "앞으로도 고객사와 소비자 니즈에 맞춘 제품과 솔루션을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
mkyo@newspim.com