플랜티엠 '모아진', 1분기 우수 아티클 5편 선정

AI 핵심 요약beta
- 플랜티엠 모아진은 21일 우수 아티클 시상식을 열었다.
- 올해 1분기 68편 중 5편을 우수작으로 선정했다.
- 플랜티엠은 분기별 우수 아티클을 계속 운영한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 플랜티넷 자회사 플랜티엠이 운영하는 디지털 매거진 플랫폼 '모아진'은 21일 경기도 성남시 플랜티넷 본사에서 '2026 모아진 1분기 우수 아티클' 시상식을 개최했다고 밝혔다.
이번 시상식은 모아진 회원사를 대상으로 한 우수 아티클 선정 행사다. 올해 1분기 공모에는 총 68종의 아티클이 접수됐으며, 심사위원단은 기획의 독창성, 정보의 전문성, 콘텐츠 완성도, 사회적 메시지 등을 기준으로 최종 5편을 선정했다.
수상작은 ▲과학동아 「[특집] 특이점 이후, 다음 40년을 예측하다」 ▲DEN(덴) 「애착, 愛책」 ▲월간미술 「피칭의 기술」 ▲월간커피 「카페 점주를 위한 AI 실전 매뉴얼」 ▲이코노믹리뷰 「BTS ECONOMY」 등 5편이다.
심사위원단은 총평에서 "이번 선정작들은 기술과 자본, 문화와 인간, 그리고 우리의 일상에 이르기까지 다양한 주제를 각자의 시선으로 깊이 있게 풀어냈다"며 "빠르게 변화하는 시대 속에서도 결국 중심에는 '사람'이 있어야 한다는 메시지를 공통적으로 담아냈다는 점이 인상적이었다"고 말했다.
선정된 우수 아티클과 수상 에디터 인터뷰 영상은 모아진 홈 화면 등을 통해 순차적으로 공개할 예정이다.
김진해 플랜티엠 대표이사는 "깊이 있는 시선과 전문성, 사람에 대한 진정성 있는 이야기를 담아내는 콘텐츠의 가치가 중요해지고 있다"며 "우수 콘텐츠들이 더 많은 독자들과 만날 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
플랜티엠은 향후 분기별 우수 아티클 선정을 계속 운영할 계획이다.
dconnect@newspim.com