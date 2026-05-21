신한투자증권, 'Premier MyPB 멤버스' 신규 가입 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권은 21일 비대면 자산관리 서비스 신규 가입 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
- 5월 18일부터 7월 31일까지 최초 가입 고객에게 마이신한포인트 5000포인트를 지급한다.
- 전담 디지털PB 상담·온라인 세미나·투자 강의 등 비대면 자산관리 서비스로 투자 학습과 자산관리를 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권은 비대면 자산관리 서비스 '신한 Premier MyPB 멤버스' 신규 가입 이벤트를 진행한다고 21일 밝혔다.
이번 이벤트는 올해 5월 18일부터 7월 31일까지 운영되며, 이 기간 생애 최초로 가입하는 고객에게 마이신한포인트 5,000포인트를 지급한다. 참여는 신한투자증권 홈페이지와 신한 SOL증권 앱을 통해 가능하다.
'신한 Premier MyPB 멤버스'는 신한투자증권의 비대면 자산관리 서비스로, 투자 학습 콘텐츠와 상담 서비스를 제공한다. 주요 서비스는 ▲전담 디지털PB와의 1:1 투자 상담 'My 핫라인' ▲월 3회 전문가 초청 온라인 세미나 'My 세미나' ▲신한 SOL증권 앱 내 'My 스쿨'을 통한 투자 강의 영상 콘텐츠 등이다.
신한투자증권 관계자는 "투자를 처음 시작하는 고객부터 체계적인 투자 학습을 원하는 고객까지 금융 지식을 쌓을 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다"며 "비대면 자산관리 서비스를 통해 고객의 투자 판단과 자산관리를 지원해 나갈 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com