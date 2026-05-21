애드바이오텍, 임시주총서 바이오·헬스케어 사업목적 추가

AI 핵심 요약beta
- 애드바이오텍이 6월 5일 임시주총을 연다
- 신규 사업목적 추가와 이사진 선임 안건을 올렸다
- 바이오·펫헬스케어로 사업 확장에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 애드바이오텍이 오는 6월 5일 임시주주총회를 열고 신규 사업목적 추가와 이사진 선임 안건을 상정한다고 21일 밝혔다.
추가 예정인 사업목적은 ▲의학·약학 연구개발 ▲바이오 시약 및 의료기기 제조·판매 ▲유전자공학 연구 ▲단백질·펩타이드계 의약품 개발 ▲약물전달시스템(DDS) 개발 ▲나노기술 기반 진단·치료제 개발 ▲의약품 위탁제조판매업(CSO) 등이다.
이와 함께 ▲비임상·임상시험 컨설팅 ▲임상병리 및 조직병리 서비스 ▲실험동물 및 연구 기자재 사업 ▲보건의료 연구업 등 바이오 인프라 관련 사업과 ▲반려동물 장묘 및 보호서비스업 ▲동물의료 플랫폼 등 펫 헬스케어 분야도 사업 확대 대상에 포함됐다.
신규 이사 후보는 4인이다. 김도형 후보는 수의사 출신으로 국내 비임상 임상시험수탁(CRO) 기업 노터스(현 HLB바이오스텝)를 창업해 상장까지 이끌었으며 현재 온힐 대표로 재직하며 원헬스(One Health) 기반 바이오·반려동물 헬스케어 플랫폼 사업을 추진하고 있다. 강준구 후보는 서울대 수의과대학 및 의과대학 연구교수를 거쳐 현재 전북대학교 인수공통전염병연구소 부교수로 재직 중인 감염병·수의학 분야 전문가다.
강우현 후보는 양돈 수의 컨설팅과 전염성 질병 방역 분야 경험을 보유하고 있으며 현재 우랑동물병원 원장 및 가평군 수의사회 회장을 맡고 있다. 박수현 후보는 한림대 의과대학 약리학교실 및 천연의약연구소 출신으로 현재 사내 연구개발본부장으로 재직 중이며, 면역난황항체(IgY)·나노바디(VHH)·반려동물용 면역항체 연구 및 제품 개발을 진행하고 있다.
애드바이오텍 관계자는 "기존 면역항체 사업을 넘어 바이오·디지털헬스케어 중심 기업으로 도약하기 위한 전략적 변화"라며 "연구개발 역량과 외부 전문 네트워크를 강화해 신규 성장동력 확보에 속도를 낼 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com