에너지공기업, AI 전환 속도전…민관 손잡고 본격 가속

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남동발전·한전KDN, 발전 AX 모델 구축

동서발전·전기안전공사, 국산 AI 실증 확대

에너지 현장 중심 '국산 AX 생태계' 본격화

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 에너지 공기업들이 민간기업과 손잡고 인공지능 전환(AX)에 속도를 내고 있다.

지난 19~20일 주요 에너지 공기업들은 AI와 빅데이터 기반 기술을 기존 업무에 적용하는 협력 사업을 잇따라 추진했다.

최근 ▲남동발전 ▲한전KDN ▲동서발전 ▲전기안전공사 등 주요 에너지 공기업들은 잇따라 업무협약을 체결하며 발전·안전 분야 AX 생태계 구축에 나섰다. 공기업이 실증 환경과 운영 데이터를 제공하고, 민간기업이 AI 기술을 접목하는 방식의 협력 구조다.

특히 국산 AI 반도체와 대규모 언어모델(LLM)까지 산업 현장에 적용하려는 시도가 본격화되고 있다. 이에 업계에서는 에너지 산업이 본격적인 AX 단계로 진입하고 있다는 평가가 나온다.

[AI 일러스트=김하영 인턴기자] 2026.05.21 gkdud9387@newspim.com

◆ 남동발전·한전KDN, 발전소 현장 중심 '발전 AX' 가속화

남동발전과 한전KDN은 발전소 현장 중심의 AX 모델 구축에 집중하고 있다.

남동발전은 지난 19일 한전KDN, 두산에너빌리티, 비엔에프테크놀로지와 '발전 AX 선도모델 발굴 및 구축을 위한 업무협약'을 체결했다. 발전소 운전·정비·제어 등 전 영역에 AI 기술을 도입해 민관 협력 기반의 혁신 생태계를 구축하기 위한 협력이다.

최근 글로벌 에너지 시장에서는 AI 기반 데이터 분석과 예측 진단 기술이 핵심 경쟁력으로 떠오르고 있다. 이에 따라 참여 기관들은 발전 AX 과제 기획과 기술 교류, 현장 실증 및 기술 검증, 데이터 활용과 테스트베드 제공 등 전방위 협력에 나서기로 했다.

지난 19일 남동발전 본사에서 이영기 남동발전 안전기술부사장 및 행사 관계자들이 '발전 AX 선도모델 발굴 및 구축을 위한 업무협약서 서명식' 후 기념 사진을 촬영하고 있다. [사진=한국남동발전] 2026.05.20 gkdud9387@newspim.com

특히 한전KDN의 에너지ICT 역량, 두산에너빌리티의 설비·제어 기술, 비엔에프테크놀로지의 실시간 운영 데이터 분석 기술이 남동발전의 발전 운영 노하우와 결합된다는 점이 특징이다. 공공기관과 민간기업, 대기업과 중소기업이 함께 참여하는 AX 상생 모델이라는 평가도 나온다.

한전KDN 역시 이번 협약을 계기로 발전소 현장 특화형 AI 모델 구축에 속도를 낼 계획이다. 한전KDN은 발전 운영과 설비 제조, 플랜트 소프트웨어 분야 기업들과 협력해 실증 가능한 AX 모델 발굴과 사업화에 집중한다는 방침이다.

또 과제 기획 단계부터 기술 세미나와 워크숍, 실증 지원, 데이터 공유 체계 구축까지 전 과정을 공동으로 추진해 실효성 있는 AI 모델을 만들겠다는 전략이다.

◆ 동서발전·전기안전공사, 국산 AI 실증·데이터 협력 확대

동서발전과 전기안전공사는 국산 AI 기술 실증과 데이터 기반 협력에 방점을 찍었다.

동서발전은 퓨리오사AI, 코난테크놀로지와 '국산 AI 기반시설 구축 및 실증 업무협약'을 체결하고 국산 신경망처리장치(NPU)와 대규모 언어모델(LLM)을 활용한 AI 실증에 나섰다.

이번 협약은 기존 외산 그래픽처리장치(GPU) 중심 AI 인프라 의존에서 벗어나 국산 AI 반도체와 LLM 기반 운영 환경을 구축하는 데 의미가 있다.

동서발전은 국산 AI 기반시설의 성능 최적화와 안정성 검증, AI 활용 모델 확대, 공동 연구 등을 추진할 계획이다. 특히 퓨리오사AI의 국산 AI 반도체와 코난테크놀로지의 LLM 기술을 실제 산업 현장에 적용해 활용 가능성을 검증한다는 점이 핵심이다.

지난 18일 오후 울산 본사에서 권명호 동서발전 사장(가운데)과 백준호 퓨리오사에이아이 대표(왼쪽), 김영섬 코난테크놀로지 대표(오른쪽)가 업무협약서를 들고 기념촬영을 하고 있다. [사진=한국동서발전] 2026.05.20 gkdud9387@newspim.com

전기안전공사는 에너지 데이터와 AI 협력 체계 구축에 본격 나섰다. 전기안전공사는 지난 20일 기후에너지환경부와 한국전력, 한국수력원자력, 한국에너지공단, LG AI연구원, NC AI 등 총 26개 기관과 에너지 데이터·AI 협력 업무협약을 체결했다.

협약 기관들은 에너지 데이터 개방·연계·유통 체계 구축과 AI 모델 공동 개발, 데이터 표준화 및 보안체계 강화, AI 기반 신사업 발굴 등에 협력하기로 했다.

특히 전기안전공사는 신재생에너지 확대와 전력설비 디지털화로 전기재해 유형이 복잡해지고 있다는 점에 주목하고 있다. 이에 따라 AI 기반 예측형 안전관리 체계를 구축해 사고 예방 역량을 높인다는 계획이다.

업계에서는 최근 에너지 공기업들의 AI 협력이 '국산 AX 생태계' 조성 단계로 확대되고 있다고 보고 있다. 공기업이 실제 산업 현장을 제공하고 민간기업이 AI 기술을 접목하는 방식이 정착되면 국내 AI 산업 경쟁력 강화에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 분석이다.

gkdud9387@newspim.com