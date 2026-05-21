링크솔루션, 이동형 적층제조 시스템 'AM Fab' 공개

AI 핵심 요약beta
- 링크솔루션은 21일 육군 72사단 행사에서 이동형 적층제조 시스템 AM Fab을 첫 공개했다.
- 이 시스템은 전장에서 부품을 즉각 스캔·역설계해 단시간 내 생산 가능한 군수용 3D프린팅 인프라다.
- 링크솔루션은 드론·미사일·지상장비 부품 적용을 확대하고 장병 교육과 단종 부품 국산화를 추진할 계획이라 했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 링크솔루션은 21일 육군 제72보병사단에서 열린 '드론 시범운영부대 현장지도' 행사에서 이동형 적층제조 시스템 'AM Fab'을 최초 공개하고 3D프린팅 기반 드론 제조 기술의 전장 적용 실증 성과를 발표했다.
이날 행사에는 김선호 국방부 차관을 비롯해 예비전력정책국장, 육군동원전력사령관, 72사단장 등이 참석했다. 링크솔루션은 자체 개발한 드론 적층 출력물, 금속 적층 제조 부품과 함께 AM Fab을 전시했다.
AM Fab은 전장에서 필요한 부품을 현장에서 즉각 스캔·역설계해 단시간 내에 생산할 수 있는 이동형 제조 인프라다. 회사 측은 이를 해외 선진국의 현장 중심 군수 체계 전환 개념을 국내 군에 적용한 첫 사례라고 밝혔다.
링크솔루션은 현장 브리핑에서 고도화된 적층제조 설계(DfAM)와 경량 프레임 기술을 적용해 드론 자체 중량을 줄인 내부 테스트 결과를 공유했다. 적용 범위는 드론 부품에 그치지 않고, 드론 요격용 초저가 미사일 구조체, 군 지상 장비 부품, 복잡 형상의 경량 구조물 등으로 확대하고 있다.
링크솔루션은 앞서 육군 제72보병사단과 '국방 적층제조 기술협력 및 군수 혁신'을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 바 있다. 이번 프로젝트는 국방부의 '50만 드론 전사 양성 계획'과 연계해 추진 중이다.
향후 링크솔루션은 군 장병 대상 3D프린팅 교육 프로그램을 확대하고, 단종 부품의 역설계 및 국산화 작업을 추진할 방침이다.
최근식 링크솔루션 대표이사는 "실제 전장에서 즉각 가동할 수 있는 드론 솔루션과 운용 인재 양성을 동시에 구현했다는 점에서 사업적 의미가 크다"고 말했다.
dconnect@newspim.com