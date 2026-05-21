아이엘, 휴머노이드 로봇 '아이엘봇' 공급 계약 체결

AI 핵심 요약beta
- 아이엘은 21일 휴머노이드 아이엘봇 초도 공급 계약을 체결했다
- 국내 H사와 약 30억원 규모로 운영 솔루션까지 포함했다
- 제조·물류 현장 확대로 피지컬AI 경쟁력 강화에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아이엘은 21일 휴머노이드 로봇 '아이엘봇(ILBOT)'의 초도 공급 계약을 체결하고 물량 공급을 개시했다고 밝혔다.
이번 계약은 국내 H사를 대상으로 한 약 30억원 규모로, 국내 산업 현장용 휴머노이드 로봇 공급 및 운영 솔루션이 포함됐다. 계약에는 하드웨어 공급 외에 ▲현장 운영 소프트웨어 ▲공정 최적화 ▲운영 데이터 기반 재학습 구조 등을 포함한 통합 운영 모델이 담겼다.
아이엘은 앞서 제조 현장에서 휴머노이드 로봇 반복 운용을 통해 공정 데이터와 운영 프로토콜을 축적해 왔다. 회사는 이번 초도 공급을 시작으로 제조·물류·산업 분야를 중심으로 공급 확대와 운영 레퍼런스 확보를 단계적으로 추진할 계획이다.
회사 관계자는 "이번 계약은 단순 기술 검토 단계를 넘어 실제 공급이 진행된다는 점에서 의미가 있다"며 "향후 제조·물류·산업 현장을 중심으로 휴머노이드 운영 적용 범위를 확대하고, 운영 데이터 기반의 피지컬AI 사업 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.
이어 "로봇·전장·에너지 기술을 연계한 미래모빌리티 플랫폼 구조를 기반으로 글로벌 시장 진출도 단계적으로 추진해 나갈 것"이라고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com