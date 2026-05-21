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중러 밀착과 '수상한 북한', 이재명정부 북방외교의 신좌표

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AI 핵심 요약

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  • 시진핑 주석은 5월 19일 푸틴 대통령 방중으로 중러 '무제한 협력' 밀착을 재확인했다
  • 중러는 냉전기 동맹과 갈등을 거쳐 현재 최대 무역·에너지 파트너로 결속을 강화했다
  • 북중러 공조 심화로 북한이 실리를 챙기는 가운데 한국의 외교·안보 부담과 '신 북방외교' 과제가 커졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

과거 중소 '담배 고추' 선물 외교, 다시 콘크리트 밀착
결이 다른 예우, '펑유 푸틴'과 '대통령 선생' 트럼프
중러 밀착속에도 몸값 높이는 '수혜자' 김정은의 북한
'에너지 경제 안보 공급망', 실리 최우선의 신 북방외교

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 공산당이 대장정을 마치고 잠시 머물던 혁명 근거지 산시(陝西)성 옌안의 홍색 유적지 '양자링'. 이곳 전람관에는 중국과 러시아 관계의 흥미로운 역사 한 대목이 기록돼 있다. 2차 세계대전의 포화 속에서 소련의 스탈린은 마오쩌둥에게 러시아 산 담배를 선물했고, 마오는 자신이 직접 가꾼 후난성의 매운 고추와 감자, 조를 답례로 보냈다는 얘기다.

중소(중러) 지도자가 주고받은 담배와 고추의 선물 교환은 훗날 사회주의 두 대국의 동맹을 알리는 서막이었다. 신중국 초기, 중소 양국은 사회주의라는 이념적 동질성을 바탕으로 '콘크리트 결속'을 다졌다. 1953년 스탈린이 사망했을 때, 중국은 애도의 표시로 전국의 결혼식을 연기할 만큼 양국의 우호 관계는 깊고 절대적이었다.

소련은 중국의 제1차 5개년 계획에 자본과 기술을 아낌없이 쏟아부었다. 지금까지 원형이 남아있는 베이징역 역사 건물도 당시 소련이 지어준 것이다.

중국의 중원 허난성 뤄양의 제일트랙터 공장은 전 농업 현대화를 견인하는 중국 최대 규모의 농기계 공장인데, 뉴스핌 기자가 2026년 5월 중순 방문했을 때 안내원은 이 공장 역시 1958년 소련의 기술 지원으로 건립됐다고 귀뜸했다. 제일트랙터는 현재 자율주행 및 전기·경유 혼용 첨단 트랙터를 생산하며 세계적 첨단 농업 모빌리티 기업으로 변신했다.

그러나 지각을 바꾸는 용암처럼 사회주의 두 대국 관계는 이후 한때 전쟁을 치를 만큼 악화되기도 했다. 스탈린 사후 흐루쇼프 체제가 들어서며 사회주의 노선 대립에 따른 냉각기가 찾아왔고, 1969년에 양국은 우수리강 일대 국경 분쟁으로 격렬하게 충돌했다. 중소 두 나라의 긴장 관계는 상당 기간 이어졌다.

중소(중러) 관계의 역사는 중국의 부상과 미중 전략적 경쟁 시대를 맞아 다시 한번 크게 궤도를 틀고 있다. '신 동서냉전'의 격랑 속에서 2026년 현재 시진핑 주석과 푸틴 대통령의 중국과 러시아는 '무제한 협력'을 다짐하며 과거 마오-스탈린 시대와 같은 허니문을 구가하고 있다.

5월 19일 푸틴 러시아 대통령의 1박 2일 중국 방문은 비록 짧은 일정이지만 많은 여운을 남긴다. 시진핑 주석이 2013년 취임 후 러시아를 방문한 이후 두 정상의 만남은 40차례를 넘었다. 푸틴 러시아 대통령이 중국을 방문한 것만 해도 25차례라고 한다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 1958년 당시 소련의 기술 지원으로 설립된 허난성 뤄양의 중국제일트랙터 공장에 최신 기술의 '동방홍' 트랙터가 주차돼 있다. 2026년 5월 14일 뉴스핌 기자가 이 공장을 방문했을 때 현장 안내원은 당시 이 트랙터 공장은 중소 우호의 상징이었다고 설명했다.  (사진=뉴스핌 통신사).   2026.05.21 chk@newspim.com

푸틴 대통령의 이번 방중은 트럼프 대통령 방중 직후에 이어졌는데, 중국이 미국과 러시아의 정상을 대하는 모습도 여러 면에서 확연하게 결이 구분된다. 중국은 '자국 우선주의'의 깃발을 들고 나타난 트럼프 미국 대통령에 대해 의전상 최고의 예우를 했다. 하지만 그건 각종 협상을 유리하게 이끌기 위한 최소한의 성의일 뿐이었다.

중국이 트럼프 미국 대통령에 뒤이어 국빈 자격으로 방문한 푸틴 대통령에게 보여준 태도는 호칭부터가 다르다. 시진핑 주석은 트럼프 대통령을 '대통령 선생'으로 호칭했지만 푸틴 대통령은 '펑유(친한 친구)'라고 불렀다.

시진핑 주석에게 러시아는 미국의 일방주의와 패권적 독주를 공동 견제하고 상호 공존의 다극화 국제 질서를 세우는 데 있어 전략적 협력 동반자다. 시 주석의 표현에 의하면 중러 양국 관계는 명확한 역사적 서사와 강력한 내재적 추진력, 심오한 문명적 토대위에 서 있다.

실제 중러 결속은 경제 교류의 숫자로 증명된다. 중국 매체 경제일보에 따르면 중국은 16년 연속 러시아의 최대 무역국 지위를 유지 중이며, 2026년 1월부터 4월까지의 양국 무역액은 전년 동기 대비 19.7%나 폭증한 852억 4,100만 달러에 달했다. 중국 제15차 5개년 계획의 원년인 2026년, 중러 에너지 및 경제 협력은 최고조로 치닫고 있다.

미중 충돌과 중러 밀착의 신냉전 대립 구도 속에서 뜻밖의 전략적 이익을 챙기는 집단은 김정은 위원장의 북한 체제다. 북한은 중러와 서방 세계의 대립이라는 거대한 판을 틈타 중국과 러시아 모두로부터 실리를 챙기는 고도의 '자주외교'를 펼치고 있다.

연초부터 이재명 대통령과 프랑스·영국·캐나다·독일 독일에 이어 미국·러시아 지도자를 '홈'에서 맞은 시 주석이 조만간 평양을 방문할 거라는 소식이 들린다. 북한은 러시아와도 이미 강력한 신뢰 협력 관계를 구축해놓고 있다. 앞서 북한을 방문한 푸틴 대통령은 김정은 위원장과의 정상회담에서 '상호방위'를 다짐하는 파격적인 행보를 보였다.

우리에게는 커다란 안보 위협 요인인데, 다름 아닌 한반도 유사시 러시아가 과거보다 훨씬 더 적극적이고 직접적으로 군사 개입을 할 수 있음을 명문화한 것이다. 북한은 중국과 친하다고 해서 러시아를 멀리하지 않고, 거침없이 양측 모두에 몸값을 높이며 내부 체제 안정이라는 실리까지 챙기고 있다.

중러의 밀착과 북중러의 경제·군사적 결속은 대한민국 외교 안보 전략에 상당한 부담 요인이다. 냉전 종식과 함께 우리가 추진했던 '북방외교'의 전제조건들이 통째로 흔들리고 있기 때문이다. 북중러 3각 축이 한미 동맹 체제가 상대할 블록으로 굳어지면서 중러를 통해 북한을 움직일 공간도 협소해졌다.

이에 대해 전직 주한 중국 매체 특파원은 "한미일 협력 구도가 강화됨에 따라 북중과 북러, 그리고 북중러라는 양자 또는 3각 공조 체제 역시 점점 굳어질 것"이라며 "이는 신냉전이 낳은 필연적 산물이다"라고 지적했다.

요동치는 국제 정세 속에서 신냉전의 판을 정확히 읽어내고 새로운 좌표를 향해 나가는 게 우리 외교의 과제다. 안보를 위한 기본 축으로서 한미 동맹을 굳건히 유지해나가면서 실리적이고 다층적인 '신(新) 북방외교'에 지혜를 발휘할 필요가 있다. 특히 북중러 관계는 한반도 평화 안보와 글로벌 공급망, 경제적 실리라는 관점에서 유효하게 관리해나가야 한다.

 

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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삼성전자 DS 성과급 1인 평균 6억 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 노사가 반도체를 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문에 사업성과의 10.5%를 재원으로 하는 특별경영성과급을 신설하기로 잠정 합의했다. 지급 상한을 따로 두지 않기로 하면서 사업성과 산정 기준과 실제 실적에 따라 메모리사업부 임직원의 성과급이 연봉 1억원 기준 최대 6억원 안팎까지 늘어날 수 있다는 관측이 나온다. 21일 업계에 따르면 삼성전자와 초기업노동조합 삼성전자지부는 전날 '2026년 성과급 노사 잠정 합의서'에 서명했다. 합의안은 기존 초과이익성과급(OPI) 제도를 유지하면서 DS부문에 별도의 특별경영성과급을 신설하는 내용을 담고 있다. [수원=뉴스핌] 류기찬 기자 = 김영훈 고용노동부 장관(가운데), 최승호 삼성전자 노조 공동투쟁본부 위원장(오른쪽), 여명구 삼성전자 디바이스솔루션(DS) 피플팀장이 20일 오후 경기 수원시 장안구 경기지방고용노동청에서 열린 삼성전자 노사교섭 결과 브리핑에서 손을 맞잡고 있다. 2026.05.20 ryuchan0925@newspim.com 특별경영성과급 재원은 노사가 합의해 선정한 사업성과의 10.5%로 정했다. 지급률 상한은 두지 않는다. 성과급 재원 배분은 DS부문 전체 기준 40%, 사업부 기준 60%로 나눠 이뤄진다. 공통 조직 지급률은 메모리사업부 지급률의 70% 수준으로 정했다. ◆ 상한 없어진 DS 보상…메모리 직원 6억 가능성 이번 합의안의 핵심은 성과급 상한 폐지다. 기존 OPI는 연봉의 최대 50%까지 지급되는 구조였지만, 새로 도입되는 DS부문 특별경영성과급은 지급 한도를 두지 않는다. 사업성과를 영업이익으로 가정할 경우 메모리사업부 임직원에게 돌아가는 성과급 규모는 크게 늘어날 수 있다. 올해 삼성전자의 영업이익 전망치를 300조원 안팎으로 놓고 계산하면, DS부문 특별경영성과급 재원은 약 31조5000억원 규모가 된다. 이 가운데 40%인 약 12조6000억원은 DS부문 전체 임직원에게 배분된다. DS부문 임직원 수를 약 7만8000명으로 보면 사업부와 관계없이 1인당 약 1억6000만원이 돌아가는 구조다. 나머지 60%인 약 18조9000억원은 사업부별 성과에 따라 배분된다. 파운드리와 시스템LSI 등 비메모리 사업부가 적자로 인해 사업부 배분에서 제외된다고 가정할 경우, 이 재원은 메모리사업부(약 2만8000명)와 공통 조직(약 3만명)에만 돌아가게 된다. 노사가 합의한 '1 대 0.7'의 지급률 비율을 적용해 계산하면, 메모리사업부 임직원은 1인당 약 3억8000만원, 공통 조직은 약 2억7000만원을 추가로 받게 되는 구조다. 메모리사업부 임직원이 기존 OPI로 연봉의 50%를 받을 경우 연봉 1억원 기준 약 5000만원이 더해진다. 이 경우 특별경영성과급과 OPI를 합친 총 성과급은 1인당 최대 6억원 안팎까지 늘어날 수 있다. 다만 이는 사업성과를 영업이익으로 가정한 계산이다. 합의서상 사업성과 산정 기준이 최종적으로 어떻게 정해지는지, 실제 실적이 어느 수준에서 확정되는지에 따라 지급액은 달라질 수 있다. ◆ 적자 사업부도 보상…2027년부터 차등 적용 비메모리 등 적자 사업부도 일정 수준의 성과급을 받을 수 있다. 합의안에 따르면 적자 사업부는 부문 재원을 활용해 산출된 공통 지급률의 60%를 적용받는다. 다만 이 기준은 1년 유예돼 2027년분부터 적용된다. 올해는 적자 사업부에도 DS부문 공통 배분 재원에 따른 성과급이 지급될 가능성이 있다. 사업성과를 영업이익으로 가정한 계산에서는 비메모리 부문 임직원도 최소 1억6000만원가량의 성과급을 받을 수 있다는 분석이 나온다. 특별경영성과급은 현금이 아닌 자사주로 지급된다. 세후 금액 전액을 자사주로 주고, 지급 주식의 3분의 1은 즉시 매각할 수 있다. 나머지 3분의 1씩은 각각 1년, 2년간 매각이 제한된다. DS부문 특별경영성과급 제도는 향후 10년간 적용된다. 2026년부터 2028년까지는 매년 DS부문 영업이익 200조원 달성, 2029년부터 2035년까지는 매년 DS부문 영업이익 100조원 달성이 조건이다. 임금 인상률은 평균 6.2%로 정해졌다. 기본인상률 4.1%, 성과인상률 평균 2.1%를 합친 수치다. 노사는 사내주택 대부 제도 도입과 자녀출산경조금 상향에도 합의했다. 자녀출산경조금은 첫째 100만원, 둘째 200만원, 셋째 이상 500만원으로 오른다. DX부문과 CSS사업팀에는 상생협력 차원에서 600만원 상당의 자사주를 지급하기로 했다. 협력업체 동반성장을 위한 재원 조성 및 운영 계획도 별도로 발표할 예정이다. 다만 잠정 합의안이 최종 확정된 것은 아니다. 노조는 조합원 찬반투표를 거쳐 합의안 수용 여부를 결정할 예정이다. 찬반투표에서 과반 찬성이 나오면 임금협약은 최종 타결된다. kji01@newspim.com 2026-05-21 07:45
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박수현 43.5% vs 김태흠 43.9% [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거 충남지사 선거에 출마한 박수현 더불어민주당 후보와 김태흠 국민의힘 후보가 오차 범위 내 초접전을 벌이고 있는 것으로 조사됐다. 또 충남 도민 10명 중 8명 이상이 이번 지방선거에 투표하겠다는 의향을 밝혔다. ◆ 박수현 43.5% vs 김태흠 43.9%...오차 범위 내 0.4%p 초접전 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 18일부터 19일까지 충남 거주 만 18세 이상 남녀 806명을 대상으로 실시한 충남지사 후보 지지도 조사 결과 박수현 후보 43.5%, 김태흠 후보 43.9%였다. 두 후보 간 격차는 0.4%p(포인트)로 오차 범위 안이다. '없음'은 4.6%, '잘 모름'은 8.1%였다. 지역별로는 김 후보가 천안시에서 45.0%를 기록해 박 후보(42.7%)보다 높게 조사됐다. 서남권(보령시·서산시·서천군·예산군·태안군·홍성군)에서도 김 후보는 48.8%로 박 후보(39.2%)보다 높았다. 반면 박 후보는 아산·당진시에서 47.1%를 기록하며 김 후보(37.5%)에 우세했고, 동남권(공주시·논산시·계룡시·금산군·부여군·청양군)에서도 46.0%로 김 후보(43.2%)를 웃돌았다. 연령별로는 김 후보가 만 18~29세에서 40.8%를 기록해 박 후보(31.5%)보다 높았다. 60대에서도 김 후보는 53.5%로 박 후보(41.2%)보다 높았고, 70세 이상에서는 김 후보 61.3%, 박 후보 26.9%였다. 반면 박 후보는 30대에서 40.2%로 김 후보(39.2%)를 소폭 웃돌았다. 40대에서는 박 후보 61.7%, 김 후보 29.2%였고, 50대에서는 박 후보 56.3%, 김 후보 36.0%로 크게 앞섰다.  성별로는 남성층에서 김 후보가 47.1%를 기록해 박 후보(44.1%)보다 높았다. 여성층에서는 박 후보 42.8%, 김 후보 40.5%였다.  정당 지지층별로는 집권 여당인 더불어민주당 지지층의 84.6%가 박 후보를 지지한다고 답했다. 제1야당인 국민의힘 지지층의 89.4%는 김 후보를 택했다. 조국혁신당 지지층에서는 박 후보 64.5%, 김 후보 24.0%였다. 개혁신당 지지층에서는 김 후보 48.5%, 박 후보 31.0%였다. 투표 의향별로는 '반드시 투표하겠다'는 적극 투표층에서 박 후보가 48.8%로 김 후보(45.2%)보다 높았다. 반면 투표 의향층 전체에서는 김 후보 46.2%, 박 후보 43.8%였다. 투표 의향이 없다는 응답층에서는 박 후보 44.6%, 김 후보 27.7%였다. ◆ 충남도민 83.7% "지방선거 투표하겠다" 투표 의향은 83.7%가 투표하겠다고 답했다. '반드시 투표' 66.1%, '가급적 투표' 17.7%였다. 반면 '별로 투표할 생각 없음' 6.0%, '전혀 투표할 생각 없음' 8.0%였다. 권역별 투표 의향은 동남권 85.4%, 서남권 84.1%, 천안시 83.6%, 아산·당진시 82.3%였다. 전 권역에서 투표 의향층은 80%를 넘었다. 연령별로는 60대가 91.3%로 가장 높았고, 50대 89.7%, 70세 이상 88.9%, 40대 88.3% 순이었다. 뒤이어 30대는 72.5%, 만 18~29세 63.1%였다. 이번 여론조사는 휴대전화 가상(안심)번호를 무작위로 추출해 자동응답조사(ARS)방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p, 응답률은 8.2%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별, 연령별, 지역별 가중치(림가중)를 적용했다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. oneway@newspim.com 2026-05-21 05:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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