코딩 몰라도 AI로 승부…공무원 대상 'AI 해커톤' 열린다

6월 'AI챔피언 해커톤' 개최...총상금 1140만원·24개 팀 선발

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 공무원과 공공기관 직원들이 인공지능(AI)을 활용해 행정 현장의 문제 해결 능력을 겨루는 'AI 코딩 서바이벌'이 열린다. 코딩 전문 지식이 없어도 참여 가능한 '바이브코딩(Vibe Coding)' 방식이 도입돼 눈길을 끈다.

행정안전부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)은 '2026 AI챔피언 해커톤' 참가팀을 오는 6월 8일까지 모집한다고 20일 밝혔다. 본 행사는 6월 23일부터 24일까지 이틀간 경기 고양시 킨텍스에서 열린다.

[자료=행안부]

이번 해커톤은 공무원과 공공기관 직원 누구나 2인 1팀으로 참가할 수 있으며, 자연어로 AI에 명령해 코드를 생성하는 바이브코딩 방식으로 토너먼트형 경연을 진행한다.

특히 참가자들은 자신의 강점에 따라 AI·디지털 기술 중심의 '기술형'과 문제 정의·서비스 기획 중심의 '기획형' 가운데 하나를 선택해 지원할 수 있다. 행정 현장의 문제를 얼마나 효과적으로 정의하고 국민 체감형 서비스를 설계할 수 있는지가 주요 평가 요소다.

경연 분야는 복지·혜택과 생활·안전 등 2개 분야로 나뉜다. 참가팀은 AI를 활용한 공공서비스 아이디어 기획서를 제출해야 하며, 서면 심사를 거쳐 기술형 12팀, 기획형 12팀 등 총 24개 팀이 본선에 진출한다.

본선 첫날에는 참가팀들이 4시간 동안 바이브코딩 방식으로 서비스를 구현하고, 이 가운데 8개 팀이 결선에 오른다. 결선 진출팀은 동일한 문제를 놓고 다시 4시간 동안 경쟁해 최종 순위를 가린다.

수상팀에는 총 1140만원 규모의 상금이 수여된다. 대상 1팀에는 행정안전부 장관상과 상금 300만원이 주어지며, 기획형 최고 성적 팀에는 별도의 특별상과 100만원이 지급된다.

행정안전부는 해커톤과 함께 전국 AI챔피언 160여명이 참여하는 'AI챔피언 네트워크 발대식'도 개최할 예정이다. 참가자들은 AI 기반 행정서비스 개발 경험을 공유하고 기관 간 협업 방안을 논의한다.

윤호중 행정안전부 장관은 "AI 행정혁신은 거창한 시스템에서 나오는 것이 아니라, 현장의 문제를 가장 잘 아는 공무원이 AI로 직접 해결책을 만드는 작은 도전에서 시작된다"며 "행정안전부는 앞으로도 공직사회의 창의적 시도가 실질적 변화로 이어지도록 제도적 기반을 다지고, 일선 공무원이 AI로 국민이 체감하는 행정혁신을 이끌어 갈 수 있도록 적극 뒷받침해 나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com