靑 "이스라엘, 체포된 한국인 2명 석방…한국과의 관계 발전하길 희망"

李대통령 "네타냐후 체포영장 발부 검토" 주문 후 이스라엘 즉각 추방 조치

[서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 청와대는 21일 가자지구로 구호활동을 떠났다가 이스라엘에 나포된 한국인 2명이 석방된 것에 환영의 뜻을 밝혔다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이재명 정부는 이스라엘이 가자지구행 구호 선박을 나포해 우리 국민을 체포한 것에 강한 유감을 표한다"며 "다만 이스라엘 측이 우리 국민을 즉시 석방한 점을 높이 평가하고 이를 환영한다"고 말했다.

강 수석대변인은 "정부는 필요한 영사 조력과 외교적 대응에 만전을 기해 그 결과 이스라엘 측이 특별히 한국인 2명은 구금시설 거치지 않고 추방했다"며 "이스라엘 측은 이번 사안으로 한-이스라엘 관계가 영향을 받지 않고 더욱 발전하기를 희망한다고 밝혔다"고 설명했다.

이재명 대통령이 20일 청와대 본관에서 22회 국무회의 겸 9차 비상경제점검회의를 주재하고 있다. 2026.05.20 [사진=청와대]

이재명 대통령은 전날인 20일 국무회의를 주재하면서 이스라엘에 체포된 우리 국민의 안전과 권익 보호에 심각한 우려를 표하고 국제 인도법 등과 관련해 국제 규정의 중요성을 다시 한 번 강조했다.

이 대통령은 회의에서 가자지구 구호활동을 하러 떠났던 한국인 활동가인 김아현씨와 김동현씨가 최근 이스라엘군에 나포된 것을 문제 삼으면서 "3국의 자원봉사 선박을 나포하고, 체포하고, 감금하는 게 타당하느냐"고 따졌다. 그러면서 국제형사재판소(ICC)가 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 전쟁범죄 혐의를 인정해 체포영장을 발부한 상황도 언급하며 "유럽 거의 대부분 국가는 체포영장 발부해서 자기 국내로 들어오면 체포하겠다고 발표했다. 우리도 판단해 보자"고 주문했다.

강 수석대변인은 "이재명 정부는 국제 인권 문제를 비롯해 우리 국민 안전을 지키기 위해 원칙 있고 책임 있게 대응해 나갈 것"이라며 "이를 위해 관련국들과의 외교적 소통도 긴밀히 이어나가겠다"고 했다.

아울러 "우리 국민의 안전과 주권은 무엇보다 중요하며 국가와 정부의 존재 이유라는 것이 이재명 대통령의 평소 원칙이자 철학"이라면서 "이재명 정부는 국민의 생명과 안전을 최우선에 두고 국민의 목숨을 지키는 정부로서 책임을 다하겠다"고 했다.

강 수석대변인은 또 이 대통령이 네타냐후 총리 체포영장 발부를 언급한 것에는 "국제사회에서 논의되고 있는 ICC 관련 사항은 이미 한 번 공개적으로 논의된 바 있기 때문에 질의를 한 것"이라며 "상황을 이해해야 한다는 필요성을 언급한 것으로 짐작된다"고 부연했다.

the13ook@newspim.com