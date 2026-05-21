키움증권, 코스콤 로보어드바이저 테스트베드서 1년 수익률 1위 기록

AI 핵심 요약beta
- 키움증권은 21일 로보어드바이저 '키움 모멘텀'이 1년 수익률 1위를 기록했다고 밝혔다
- 키움 모멘텀은 코스콤 테스트베드에서 1년 수익률 220.03%로 380개 알고리즘 중 최고 성과를 냈다
- 이 알고리즘은 모멘텀 전략 기반으로 'ROKI 모멘텀 랩'에 적용돼 운용 중이며, 키움증권은 알고리즘 자산관리 고도화를 예고했다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움증권은 21일 자체 개발 로보어드바이저 알고리즘 '키움 모멘텀(Momentum)'이 코스콤이 운영하는 테스트베드에서 1년 수익률 1위를 차지했다고 밝혔다.
지난 15일 기준 키움 모멘텀은 세전 1년 수익률 220.03%를 달성했다. 이는 로보어드바이저 테스트베드에서 43개 금융사가 운영하는 전체 380개 알고리즘 가운데 최근 1년 수익률 기준 가장 높은 수준이다. 키움증권은 이번 결과가 자사의 알고리즘 투자 역량을 입증한 사례라고 설명했다.
로보어드바이저 테스트베드는 지난 2016년 코스콤이 로보어드바이저의 유효성과 안정성을 검증하기 위해 설립했다. 알고리즘이 투자자문 및 일임 업무를 수행하기에 적절한 규칙으로 작동하는지를 점검한다.
키움 모멘텀 알고리즘은 시장 흐름을 분석해 상승 추세가 강한 종목에 투자하는 모멘텀 전략을 기반으로 한다. 시장 상황에 따라 주식과 채권 비중을 유연하게 조절하고, 투자자들 관심과 자금이 집중되는 종목을 데이터 기반으로 선별해 운용 효율을 높였다.
해당 알고리즘은 키움증권의 로보어드바이저 상품인 'ROKI 모멘텀 로보어드바이저 랩'에 적용돼 실제 운용되고 있다. 이 상품은 연 1.0%의 운용 보수(오프라인 기준)를 제외하면 별도 매매수수료가 없다. 2017년 출시된 해당 상품의 순자산총액은 지난 15일 기준 37억원이다.
키움증권 관계자는 "이번 성과는 그동안 축적해 온 투자 전략과 로보어드바이저 기술력이 시장에서 경쟁력을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 알고리즘 기반 자산관리 서비스를 지속적으로 고도화해 나갈 계획"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com