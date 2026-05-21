'반도체 질주'에 1분기 수출 38%↑…상위 10대 기업 집중도 50% 돌파

1분기 기업별 무역통계 발표…수출 2199억달러·37.8%↑

전기전자 80.6%·자본재 60.9%↑…소비재·전통제조 부진

상위 10대 수출기업 집중도 50.1%…중동 교역동반 감소

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 올해 1분기 우리 수출이 반도체를 비롯한 전기전자·IT 품목 호조에 힘입어 40%에 육박하는 증가율을 기록했다. 하지만 수출 증가의 과실은 극소수 대기업과 특정 품목에 집중된 반면, 소비재·전통 제조업·일부 지역은 여전히 부진해 'K자형 회복' 양상이 뚜렷해지고 있다는 지적이 나온다.

21일 국가데이터처와 관세청이 발표한 '2026년 1분기 기업특성별 무역통계(잠정)'에 따르면, 올해 1분기 수출액은 2199억달러로 전년 동기 대비 37.8% 증가했다. 같은 기간 수입액은 1694억달러로 10.9% 늘었다. 수출기업 수는 6만7531개(2.6%), 수입기업 수는 15만2711개(4.8%)로 각각 집계됐다.

2026년 1분기 기업특성별 무역통계 [자료=국가데이터처] 2026.05.21 rang@newspim.com

◆ 반도체·자본재 '질주'…소비재 마이너스

기업 규모별로는 대기업의 수출 증가세가 압도적이었다. 1분기 대기업 수출액은 전년 동기보다 52.9% 늘었고, 중견기업과 중소기업도 각각 7.4%, 10.7% 증가했다. 특히 대기업 자본재 수출이 86.5% 급증해 전체 수출 확대를 이끌었다.

산업별로 보면 광제조업 수출이 42.2% 늘며 가장 큰 폭으로 증가했다. 이 가운데 전기전자 수출은 80.6% 급증해 통계에 잡힌 주요 산업 중 최고 증가율을 기록했고, 금속제품 수출도 20.0% 늘었다. 반면 섬유의복(-1.1%), 목재·종이(0.9%) 등 전통 제조업은 사실상 제자리걸음이거나 소폭 감소세를 이어갔다.

재화 성질별로 보면 자본재 수출이 60.9% 증가하며 전체 수출을 견인했다. 세부 품목에서는 IT부품 수출이 124.6%, IT제품이 65.8% 각각 급증하는 등 이른바 반도체 관련 품목에서 최대 세 자릿수의 고성장이 나타났다. 반면 소비재 수출은 자동차 등 내구소비재 부진의 영향으로 3.1% 감소해 내구재·소비재 쪽은 회복세가 더딘 모습이다.

중소기업의 경우 원자재·자본재·소비재 수출이 모두 늘면서 전체 수출액이 10.7% 증가했다. 광산물과 IT부품, 비내구소비재 등이 증가세를 이끈 것으로 나타났다.

2026년 1분기 기업특성별 무역통계 [자료=국가데이터처] 2026.05.21 rang@newspim.com

지역별로는 중국·동남아로의 수출이 크게 늘었다. 동남아 수출은 61.4% 늘어 권역별로 가장 높은 증가율을 기록했고, 중국 수출도 49.0% 증가했다. 미국 수출 역시 35.7% 늘며 전반적인 회복세에 동참했다.

대기업만 놓고 보면 중국·동남아 쏠림이 더 두드러졌다. 대기업의 중국 수출은 73.2%, 동남아 수출은 79.1% 급증했다. 전기전자와 IT부품 등에서 수요가 회복되면서 중국·동남아 제조·수요 거점으로의 수출이 동시 확대된 결과로 풀이된다.

반면 중동과의 교역은 동반 감소세다. 1분기 중동 수출은 전년 동기 대비 13.9% 줄었고, 대기업(-18.5%)과 중소기업(-15.8%) 모두 감소했다. 중동 수입도 20.3% 감소해 에너지·플랜트 중심의 교역이 둔화된 모습이다. 이는 에너지 가격 조정과 프로젝트 사이클 조정 속에서 중동 비중은 줄어드는 반면, IT·제조 밸류체인이 집중된 중국·동남아로 수출이 재편되는 흐름으로 해석된다.

◆ '빅10'이 수출 절반 차지…편중 심화

수출 상위 기업으로의 쏠림도 한층 심화했다. 올해 1분기 수출액 기준 상위 10대 기업의 무역집중도는 50.1%로, 관련 통계 작성 이후 처음으로 50%를 넘었다. 전년 동기(36.6%)와 비교하면 13.5%포인트(p)나 높아진 수치다.

같은 기간 상위 100대 수출기업의 집중도 역시 69.3%에서 73.4%로 4.1%p 상승했다. 수출 회복이 '빅10·빅100' 대기업군에 더욱 집중되는 구조가 강화된 셈이다.

2026년 1분기 기업특성별 무역통계 [자료=국가데이터처] 2026.05.21 rang@newspim.com

수출 증가율은 '얼마나 많은 나라와 거래하느냐'에 따라 크게 갈렸다. 교역국 수별로 보면 20개국 이상과 거래하는 기업의 수출이 53.4% 늘어 가장 높은 증가율을 기록했다. 시장 다변화를 통해 여러 지역에 수출 발판을 마련한 기업일수록 이번 회복 국면에서 더 빠르게 성장한 셈이다.

반면 수입 측면에선 10~19개국과 거래하는 기업의 수입이 11.9% 감소했다. 중견급 수입·유통기업을 중심으로 재고 조정과 조달 축소가 이뤄진 결과로 해석될 수 있는 대목이다. 결국 교역국과 품목을 얼마나 다변화했는지가 충격 회복력과 성장 속도를 가르는 핵심 변수로 작용했다는 분석이다.

표면적으로 1분기 수출은 높은 증가율을 기록하며 완연한 회복에 들어선 듯한 흐름을 보이고 있다. 그러나 반도체·전기전자·자본재와 상위 10대 대기업에 편중된 회복인 만큼, 내수·고용·소득으로 이어지는 파급력이 제한적일 수 있다는 지적도 제기된다.

rang@newspim.com