NH투자증권, iSelect ETF 시장보고서 5월호 발간…최근 글로벌 ETF 분석

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권은 21일 ETF 시장 보고서 5월호를 발간했다
- 보고서는 글로벌 ETF 동향과 신규 상장 미국 ETF, 금융시장 이슈 등을 담았다
- 미국 기업 실적·ETF 관련 외신·유망 산업 테마 지수 정보를 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권은 21일 자체 개발 지수 브랜드 'iSelect'가 정리한 상장지수펀드(ETF) 시장 보고서 5월호를 발간했다고 밝혔다.
NH투자증권은 이번 리포트에서 최근 한 달간의 글로벌 ETF 시장 동향 및 심층 분석 내용을 소개한다. 목차는 ▲Market Snapshot ▲신규상장 미국 ETF 살펴보기 ▲금융시장 이슈는? ▲미국 기업 Earning ▲외신 기사 3줄 요약 ▲iSelect Rookies 등으로 구성됐다.
'Market Snapshot'에서는 국가, 산업, 전략, 테마별 월간 성과를 분석했다. '신규상장 미국 ETF 살펴보기'를 통해서는 지난 4월 미국 증시에 상장된 주요 ETF의 구조와 시사점을 소개하고, '금융시장 이슈는?'을 통해 금융시장의 주요 이슈와 시사점을 전달한다.
'미국 기업 Earning'에서는 지난달 기준 미국 증시에 상장된 주요 기업의 실적을 한눈에 살펴볼 수 있다. '외신 기사 3줄 요약'에서는 ETF 관련 외신 기사를 소개해, 독자들의 글로벌 ETF 투자 여정에 전문성과 편의성을 더할 수 있도록 돕고자 했다. 'iSelect Rookies'를 통해서는 향후 유망한 산업, 테마, 전략으로 개발한 지수를 소개한다.
rkgml925@newspim.com