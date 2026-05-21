인천 검단지역 민주당 출정식서 난동 중년 남성 체포

AI 핵심 요약beta
- 21일 인천 검단구 민주당 출정식서 중년 남성 체포됐다
- 남성은 우산 휘두르고 폭언해 행사 방해했다
- 경찰은 특수협박 혐의 조사 뒤 선거법 적용 검토했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =6· 3 지방선거 공식 선거 운동 첫날인 21일 인천 검단구의 더불어민주당 출정식 행사장에서 난동을 부린 중년 남성이 경찰에 체포됐다.
인천 서부경찰서는 이날 특수협박 혐의로 A씨를 현행범으로 체포했다고 밝혔다.
A씨는 이날 오전 8시 20분쯤 인천 서구 완정사거리에서 열린 민주당 검단구 출마 후보들의 출정식 행사장에서 후보들과 캠프 관계자들을 위협한 혐의를 받고 있다.
그는 손에 들고 있던 우산을 휘두르거나 폭언을 하며 출정식을 방해했으나 인명피해는 발생하지 않았다.
A씨는 신고를 받고 출동한 경찰에 체포됐으며 이후 조사에서 자신의 신원 등 일체의 진술을 거부하고 있는 것으로 알려졌다.
경찰은 A씨의 신원 등 정확한 사실관계를 조사한 후 공직선거법 위반 혐의 적용 등을 검토할 예정이다.
앞서 지난 16일 60대 남성이 서구 검단사거리에서 선거 유세를 하던 국민의힘 박용갑 검단구의원 후보의 선거운동 피켓을 강제로 빼앗으려다 신고를 받고 출동한 경찰에 붙잡혀 공직선거법 위반 혐의로 입건됐다.
hjk01@newspim.com