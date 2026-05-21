남영역 인근 '남영동 4-1구역' 190가구 주상복합 건립

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 20일 남영동 4-1구역 재개발안을 수정가결했다.
- 숙대입구역 인근 용산 남영동 일대가 주상복합으로 바뀐다.
- 공동주택 190가구와 업무·상업시설이 들어선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울지하철 4호선 숙대입구역 인근 용산구 남영동 17-1번지 일대가 공동주택 190가구가 포함된 주상복합단지로 바뀐다.
21일 서울시에 따르면 지난 20일 열린 제8차 도시계획위원회는 이같은 내용을 담은 용산구 '남영동 17-1번지 일대 도시관리계획(용도지역) 변경' 및 '남영동 4-1구역 도시정비형 재개발사업 정비구역 지정 및 정비계획 결정안'을 수정가결했다.
남영동 4-1 도시정비형 재개발구역은 서울지하철 1호선 남영역 및 4호선 숙대입구역과 인접해 있으며 용산 광역중심의 핵심 축인 한강대로변에 위치해 있다. 우수한 입지 조건에도 불구하고 극심한 노후화와 저밀 개발, 저조한 가로활성화로 활력이 떨어져 개선이 시급한 지역으로 꼽힌다.
시는 이번 결정에서 용산 광역중심 및 역세권 기능 활성화를 위해 업무·상업·주거 기능을 도입하고 지역에 특화된 보행일상권을 구축해 새로운 고밀 복합 공간으로 조성하고자 한다.
이번 결정으로 남영동 4-1구역은 간선변 후면부에 있는 필지의 용도지역을 제2종 일반주거지역에서 일반상업지역으로 상향한다.
정비기반시설·공공시설 등의 공공기여로 용적률을 최대 662%까지 완화했으며 이 곳에 공동주택 190가구와 약 1.4만㎡ 규모의 업무·근린생활시설이 들어설 예정이다. 공공기여시설은 대상지 인근 대규모 개발로 인해 많은 변화가 예상되므로 미래 수요 대응을 위한 광역적 비축시설로 확보할 예정이다.
높이계획은 주변 경관과의 조화를 고려해 차등 적용된다. 인접한 남영동 업무지구 제2구역과 주한미대사관을 고려해 한강대로변은 110m, 용산공원변은 70m로 계획해 자연스러운 스카이라인을 유도했다.
이밖에 시민들이 체감할 수 있는 보행 환경 개선이 이루어진다. 한강대로변에는 개방감을 주는 공개공지를 조성하는 한편, 숙대입구역 3·4번 출입구를 대지 내로 이설해 보행자 편의를 높일 계획이다.
서울시 관계자는 "이번 남영동 4-1구역 도시정비형 재개발사업의 정비구역 지정으로 남영동 일대가 서울역과 용산역을 잇는 중심 관문이자 새로운 복합 중심 공간으로 재편되기를 기대한다"고 말했다.
donglee@newspim.com