전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.24 (일)
KYD 디데이
산업 제약·바이오

속보

더보기

종근당, 보스턴서 유망 바이오텍 발굴…아펠로스에 골든티켓 수여

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 종근당이 20일 미국 보스턴에서 아펠로스에 골든티켓을 수여했다
  • 아펠로스는 AI 기반 차세대 자가면역질환 치료제 개발 중인 초기 바이오텍이다
  • 종근당은 CKD Pharm 골든티켓 통해 보스턴 기반 글로벌 오픈이노베이션을 강화하고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

랩센트럴 입주·글로벌 네트워크 지원

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 종근당이 미국 보스턴 바이오 클러스터에서 유망 바이오텍 발굴에 나섰다. AI 기반 차세대 자가면역질환 치료제를 개발 중인 현지 스타트업을 선정하며 글로벌 오픈이노베이션 강화에 속도를 내고 있다. 

종근당은 20일(현지시간) 미국 보스턴 LabCentral 센터에서 '2026 CKD Pharm Golden Ticket'을 개최하고 아펠로스 바이오사이언스(Arpelos Biosciences)에 골든티켓을 수여했다고 밝혔다.

20일(현지시간) 미국 보스턴에서 열린 '2026 CKD Pharm Golden Ticket' 행사 [사진=종근당]

'CKD Pharm Golden Ticket'은 종근당과 랩센트럴이 함께 운영하는 스폰서십 프로그램이다. 유망 바이오 스타트업에 랩센트럴 입주 기회를 제공하고 글로벌 네트워크 형성과 전략적 협력을 지원하는 프로그램으로, 초기 혁신 기술을 선제적으로 발굴하는 글로벌 오픈이노베이션 플랫폼 역할을 하고 있다.

이번에 선정된 아펠로스 바이오사이언스는 2024년 설립된 초기 단계 바이오텍 기업으로 미국 켄달스퀘어를 기반으로 활동하고 있다. AI 기반 단백질 엔지니어링과 T세포 생물학, 다가(multivalent) 치료제 개발 기술을 바탕으로 차세대 자가면역질환 치료제를 개발 중이다.

올해 행사에는 면역학과 신경과학, 종양·암 면역치료, 안과질환, AI 기반 연구 플랫폼 등 다양한 분야 기술을 보유한 약 50개 바이오 스타트업이 지원했다. 하버드대 박진모 교수와 김영범 교수, 데브라 피티 박사 등이 외부 심사위원으로 참여했으며, 최종 후보에 오른 보스턴 소재 바이오 스타트업 3곳이 연구 성과와 기술력을 발표했다.

종근당 관계자는 "CKD Pharm Golden Ticket은 글로벌 오픈이노베이션 중심지인 보스턴에서 초기 바이오텍 기업을 발굴하는 중요한 창구"라며 "CKD USA를 중심으로 글로벌 제약사 및 스타트업과 네트워크를 확대하고 공동 연구개발 등 실질적 협업 성과 창출에 집중할 계획"이라고 말했다.

한편 LabCentral은 미국 매사추세츠주 정부가 관리하는 비영리 바이오 스타트업 인큐베이터다. 현재까지 344개 이상의 초기 바이오 기업을 지원했으며, 이를 통해 218억5000만달러 규모 투자 유치와 1846건의 특허, 171건의 임상시험 성과를 기록했다.

sykim@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
사진
靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동