종근당, 보스턴서 유망 바이오텍 발굴…아펠로스에 골든티켓 수여

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랩센트럴 입주·글로벌 네트워크 지원

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 종근당이 미국 보스턴 바이오 클러스터에서 유망 바이오텍 발굴에 나섰다. AI 기반 차세대 자가면역질환 치료제를 개발 중인 현지 스타트업을 선정하며 글로벌 오픈이노베이션 강화에 속도를 내고 있다.

종근당은 20일(현지시간) 미국 보스턴 LabCentral 센터에서 '2026 CKD Pharm Golden Ticket'을 개최하고 아펠로스 바이오사이언스(Arpelos Biosciences)에 골든티켓을 수여했다고 밝혔다.

20일(현지시간) 미국 보스턴에서 열린 '2026 CKD Pharm Golden Ticket' 행사 [사진=종근당]

'CKD Pharm Golden Ticket'은 종근당과 랩센트럴이 함께 운영하는 스폰서십 프로그램이다. 유망 바이오 스타트업에 랩센트럴 입주 기회를 제공하고 글로벌 네트워크 형성과 전략적 협력을 지원하는 프로그램으로, 초기 혁신 기술을 선제적으로 발굴하는 글로벌 오픈이노베이션 플랫폼 역할을 하고 있다.

이번에 선정된 아펠로스 바이오사이언스는 2024년 설립된 초기 단계 바이오텍 기업으로 미국 켄달스퀘어를 기반으로 활동하고 있다. AI 기반 단백질 엔지니어링과 T세포 생물학, 다가(multivalent) 치료제 개발 기술을 바탕으로 차세대 자가면역질환 치료제를 개발 중이다.

올해 행사에는 면역학과 신경과학, 종양·암 면역치료, 안과질환, AI 기반 연구 플랫폼 등 다양한 분야 기술을 보유한 약 50개 바이오 스타트업이 지원했다. 하버드대 박진모 교수와 김영범 교수, 데브라 피티 박사 등이 외부 심사위원으로 참여했으며, 최종 후보에 오른 보스턴 소재 바이오 스타트업 3곳이 연구 성과와 기술력을 발표했다.

종근당 관계자는 "CKD Pharm Golden Ticket은 글로벌 오픈이노베이션 중심지인 보스턴에서 초기 바이오텍 기업을 발굴하는 중요한 창구"라며 "CKD USA를 중심으로 글로벌 제약사 및 스타트업과 네트워크를 확대하고 공동 연구개발 등 실질적 협업 성과 창출에 집중할 계획"이라고 말했다.

한편 LabCentral은 미국 매사추세츠주 정부가 관리하는 비영리 바이오 스타트업 인큐베이터다. 현재까지 344개 이상의 초기 바이오 기업을 지원했으며, 이를 통해 218억5000만달러 규모 투자 유치와 1846건의 특허, 171건의 임상시험 성과를 기록했다.

sykim@newspim.com