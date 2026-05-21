국민 10명 중 8명 "재생에너지 확대해야"…에너지 공급 안전성 확보 필요

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재생에너지 확대 응답 82.0%

에너지 안정성·탄소중립 공감

공공부문 중심 보급확대 필요

생활 밀착형 재생에너지 선호

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 재생에너지 확대 정책 방향에 대해 국민 10명 중 8명이 동의하는 것으로 나타났다.

주요 이유로는 '에너지 공급 안정성 확보'와 '기후변화 및 탄소중립 정책'을 추진해야 한다는 의견이 가장 컸다.

한국에너지정보문화재단(대표이사 이주수)은 21일 '2026년 1차 에너지 국민인식조사' 결과를 발표했다.

재단은 여론조사 전문기관인 코리아리서치인터내셔널에 의뢰해 지난달 23일부터 26일까지 전국 만 18세 이상 성인 남녀 2000명을 대상으로 조사원 면접전화조사(CATI)를 실시했다.

재생에너지 확대 정책 방향에 대해서는 응답자의 82.0%가 '확대해야 한다'고 답했다.

주요 이유로는 '기후변화 및 탄소중립 정책 추진(36.4%)'과 '에너지 공급 안전성 확보 필요(20.7%)'등을 꼽았다. 재생에너지 확대 필요성을 인식하는 응답층에서는 환경적 가치와 함께 에너지 공급 안정성, 에너지 자립도 등을 함께 고려하는 것으로 나타났다.

에너지 국민인식조사 인포그래픽 [자료=한국에너지정보문화재단] 2026.05.21 gkdud9387@newspim.com

◆ '공공 K-RE100', '생활밀착형 재생에너지 확대' 높은 공감대 보여

국민들은 공공영역 중심의 재생에너지 확대 정책에도 높은 공감대를 보였다. 공공기관이 재생에너지를 사용하는 '공공 K-RE100(재생에너지 100%)' 정책에 대해 81.0%가 필요하다고 응답했다. 학교·공공시설·주차장 등에 대한 태양광 설비 설치 의무화에도 79.7%가 찬성했다.

생활밀착형 분산형 재생에너지에 대한 선호도도 높게 나타났다. 응답자의 77.8%는 거주지나 근무지 인근에 재생에너지 설비 설치 및 활용을 희망했으며, 가장 큰 이유로는 '전기요금 절감(46.9%)'을 선택했다.

에너지 국민인식조사 인포그래픽 [자료=한국에너지정보문화재단] 2026.05.21 gkdud9387@newspim.com

신규 설치를 희망하는 유형으로는 '건물·지붕형 태양광(36.1%)'이 가장 높게 조사됐다. 이는 국민들이 재생에너지를 생활과 가까운 활용 에너지로 인식하는 경향을 보여주는 결과로 해석된다.

재생에너지 확대가 국내 산업에 미치는 영향에 대해서는 83.8%가 긍정적으로 전망했으며, RE100 달성 기업 제품에 대해 우선 구매 의향이 있다는 응답은 62.9%로 나타났다. 이는 재생에너지 확대의 산업적 효과에 대한 긍정적 인식과 친환경 제품 소비에 대한 수용성이 높게 나타났음을 보여준다.

◆ '재생에너지 이익공유 기반 지역 수용성' 확대 필요

재생에너지 발전사업 수익 일부를 지역 주민과 공유하는 '햇빛바람소득(이익공유제)' 제도에 대해서는 83.6%가 필요하다고 응답했다.

주요 이유로는 '지역 주민의 안정적인 소득 제공(27.1%)'을 가장 많이 꼽아, 향후 재생에너지 정책 추진 과정에서 주민 참여와 이익 공유 체계가 수용성 확보의 중요 요소로 인식되고 있는 것으로 나타났다.

에너지 국민인식조사 인포그래픽 [자료=한국에너지정보문화재단] 2026.05.21 gkdud9387@newspim.com

아울러 발전 지역과 소비 지역 간 전기요금을 다르게 적용하는 '전기요금 지역별 요금제' 도입에 대해서는 77.2%가 필요하다고 응답했다. 이는 지역별 전력 생산·소비 여건과 계통 부담 등을 고려한 전기요금 체계의 필요성이 높게 인식되고 있음을 보여준다.

이주수 에너지정보문화재단 대표이사는 "이번 조사를 통해 국민들이 미래 산업 경쟁력과 에너지 안보, 안정적인 전력체계 구축을 위한 중요한 요소로 인식하고 있음을 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 객관적인 에너지 국민인식조사를 통해 국민 의견을 충실히 반영하고, 변화하는 에너지 환경에 맞춰 국민과의 소통을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

gkdud9387@newspim.com