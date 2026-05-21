[6·3 재보선] 조국, 평택을 출정식..."정당 아닌 인물을 선택해달라"

AI 핵심 요약beta
- 조국 후보가 21일 평택 재선거 출정식을 열고 선거운동에 돌입했다.
- 조 후보는 정당보다 인물을 선택해달라며 지지를 호소했다.
- KTX 경기남부역 건설과 AI센터 유치로 평택 발전을 약속했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 조국 조국혁신당 경기 평택을 국회의원 재선거 후보가 21일 출정식과 함께 공식 선거운동에 돌입했다.
조 후보는 이날 오전 평택시 고덕면 해창리 KTX 경기남부역 부지에서 열린 출정식에서 "이번에는 정당이 아니라 인물을 선택해 달라"며 지지를 호소했다.
조 후보는 "평택은 세계 최대 단일 미군기지를 받아들이는 희생적 결단을 했지만 18년이 지나도록 아무 일도 일어나지 않았다"며 "평택은 더 나을 대접을 받을 자격이 있는 도시"라고 주장했다.
그러면서 "평택과 바깥을 연결하는 다리, 평택 내부를 사통팔달로 연결하는 다리를 놓겠다"며 교통·개발 혁신 의지를 강조했다.
구체적으로 KTX 경기남부역을 건설하고, 아시아태평양 AI센터를 유치해 평택의 미래 가치를 올리겠다고 약속했다.
조 후보는 "존경하는 평택 시민 여러분께 간절히 호소한다. 이번에는 정당이 아니라 인물을 선택해 달라"며 "대한민국의 발전을 위해 평택의 도약을 위해 누가 진짜 능력을 가지고 있는지, 누가 진짜 결단력이 있는지, 누가 진짜 추진력이 있는지 살펴봐 달라"고 호소했다.
그는 "저는 어느 당, 어느 후보보다 대한민국 발전과 평택의 도약을 위해서 헌신할 것이고 그 헌신을 할 계획이 있고 계획을 관철시킬 능력이 있다고 감히 자부한다"며 "여러분이 도와주셔야 평택의 묵은 과제를 해결할 수 있다"고 주장했다.
조 후보는 "신발 끈을 고쳐 매고 6월 3일 자정까지 뛸 것"이라며 "가장 낮은 자세로 가장 절실한 마음으로 전력투구할 것"이라고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com