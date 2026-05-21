동아에코팩, 당진시남부노인복지관 효행사에 물품 후원

AI 핵심 요약beta
- 동아에코팩이 8일 당진시남부노인복지관 어버이날 행사에 참여해 카네이션과 생수를 후원했다.
- 이번 행사에서 동아에코팩은 행사 지원금과 생수를 전달해 지역 어르신들에게 감사의 마음을 전했다.
- 동아에코팩은 5년째 어버이날 등 지역 행사와 소외계층 지원에 꾸준히 참여하며 사회공헌활동을 이어가고 있다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아쏘시오그룹의 패키징 및 음료, 생수 제조 전문 기업 동아에코팩이 어버이날을 맞아 지역 어르신들을 위한 따뜻한 나눔을 실천했다.
동아에코팩은 이달 8일 당진시남부노인복지관에서 열린 어버이날 기념행사 '어르신! 감사해孝'에 참여하여 카네이션과 생수를 후원했다고 밝혔다.
이번 행사에서 동아에코팩은 행사 지원금과 함께 어르신들을 위한 생수를 전달하며 감사의 마음을 전했다. 후원된 물품은 행사에 참석한 지역 어르신들을 위해 소중히 사용됐다.
동아에코팩과 당진시남부노인복지관의 인연은 올해로 5년째를 맞이했다. 동아에코팩은 매년 어버이날과 명절 등 지역 내 주요 행사에 꾸준히 참여하며 나눔 문화를 확산시켜 왔다. 특히 지역 내 소외계층 어르신들을 위한 주거환경 개선 및 지원 활동에도 적극적으로 동참하며 지역사회 복지 증진에 앞장서고 있다.
동아에코팩 관계자는 "어버이날을 맞아 지역 어르신들께 공경과 감사의 마음을 전할 수 있어 기쁘다"며 "지역사회와의 지속적인 협력을 바탕으로 도움이 필요한 이웃에게 실질적인 지원이 이어질 수 있도록 다양한 사회공헌활동을 추진해 나가겠다"라고 전했다.
sykim@newspim.com