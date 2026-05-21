시진핑·푸틴 이번에도 합의 불발, 6년째 협상 중인 '시베리아의 힘 2'

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[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 중국과 러시아의 천연가스관 사업 프로젝트가 6년째 표류하고 있다. 20일 베이징 인민 대회당에서 이루어진 시진핑(習近平) 중국 국가 주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 중러 정상회담에서도 협상은 결말을 내지 못했다.

러시아 타스 통신에 따르면, 러시아 크렘린궁 드미트리 페스코프 대변인은 "20일 진행된 중러 정상회담에서 '시베리아의 힘 2' 천연가스 파이프라인 프로젝트에 대한 합의에 도달하지 못했다"고 발표했다.

페스코프 대변인은 "러시아와 중국 양국은 파이프라인 노선 및 건설 방식에 대해 기본적인 합의에 도달했지만 아직 명확한 일정은 없으며, 일부 세부 사항은 확정되지 않았다"고 밝혔다.

20일 중러정상회담에 앞서 이번 회담에서 시베리아의 힘 2 협상이 타결될 것이라는 기대감이 일었다. 협상의 쟁점은 천연가스 구매 가격이었다.

그동안 중국은 저렴한 가격으로 장기간 공급받기를 원했고, 러시아는 높은 가격으로 공급하기를 원해 왔다. 양국의 협상은 교착 상태에 빠져 있었지만, 이란 전쟁으로 고유가가 지속되면서 중국이 가격 협상에서 유연성을 발휘할 것이라는 관측이 나왔다.

하지만 이번 중러 정상회담에서도 시베리아의 힘 2 프로젝트는 결론을 내지 못하며 또다시 표류하게 됐다.

한편 시베리아의 힘 가스관 사업은 2014년 중러 양국 정상이 합의하면서 시작됐다. 2019년 12월 양국의 파이프라인이 연결되어 천연가스가 중국에 공급되기 시작했다. 공급 계약 기한은 30년이다.

시베리아의 힘 가스관은 러시아 동부 야쿠티아 가스전에서 추출된 천연가스를 헤이룽장(黑龍江)성 허허(黑河)를 거쳐 상하이시까지 연결한다. 해당 천연가스는 중국의 동북 3성과 베이징, 톈진(天津), 허베이(河北)성, 장쑤(江蘇)성, 상하이에 공급된다. 러시아 측 구간은 3000km이며, 중국 측 구간은 5000km에 달한다. 상하이까지의 파이프라인이 모두 완성된 것은 2024년 11월이다.

시베리아의 힘 가스관은 연간 380억㎥의 천연가스를 운송할 수 있으며, 이는 1억 3000만 가구의 연간 천연가스 수요를 충족할 수 있다. 중국은 지난해 시베리아의 힘 파이프라인을 통해 388억㎥의 천연가스를 수입했다.

이어 중국은 2020년부터 시베리아의 힘 2 가스관 프로젝트를 출범시켰다. 타당성 조사와 노선 조사, 건설 계획 등은 모두 완료된 상황이다. 가격과 공급 기간 등에 대한 합의만 남았다.

시베리아의 힘 2 가스관은 러시아 야말 가스전에서 생산된 천연가스를 몽골을 거쳐 중국 서부 신장(新疆) 위구르 자치구로 연결된다. 신장 자치구로 운송된 천연가스는 서부 공업 지대에 공급될 예정이다. 계획 수송량은 연간 500억 ㎥다.

2022년 우크라이나 전쟁 이후 러시아는 유럽에 판매하던 천연가스를 중국으로 돌리기 위해 해당 사업에 속도를 내고 있다.

시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 20일 베이징 인민대회당에서 만나 악수를 나누고 있다. [사진=중국신문사]

ys1744@newspim.com