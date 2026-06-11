LG엔솔, 中 신왕다와 특허 분쟁 종결…2년 만에 라이선스 합의

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = LG에너지솔루션이 중국 배터리 업체 신왕다와의 특허 분쟁을 2년 만에 마무리했다. 독일 법원에서 잇따라 승소한 끝에 특허 라이선스 계약을 체결하면서 사실상 승리를 거뒀다는 평가가 나온다.

11일 업계에 따르면 LG에너지솔루션과 파나소닉의 특허 라이선스를 대리하는 특허관리 전문기업 튤립 이노베이션은 신왕다와 특허 라이선스 계약을 체결했다. 양측은 공동 보도자료를 통해 "독일, 중국, 한국에서 진행 중인 모든 법적 조치를 철회하기로 했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = LG에너지솔루션 로고. [사진=LG에너지솔루션] 2026.06.11 moonddo00@newspim.com

신왕다는 1997년 설립된 중국의 리튬이온 배터리 전문 기업으로, 최근 시장조사업체 SNE리서치 기준 전기차 배터리 분야에서 글로벌 점유율 10위권을 기록하고 있다.

LG에너지솔루션은 지난 2년간 튤립 이노베이션을 통해 신왕다를 상대로 특허 침해 소송을 진행해왔다. LG에너지솔루션은 신왕다가 자사의 '전극조립체 구조 특허' 등 핵심 배터리 기술을 무단 사용했다고 주장했고, 독일 법원은 해당 기술이 적용된 배터리에 대해 판매 금지와 회수·폐기, 손해배상 등을 명령했다. 이 밖에도 다른 유럽 특허 2건과 관련해 판매 금지 명령을 받아내며 세 차례 승소 판결을 이끌어냈다.

업계에서는 신왕다가 독일과 한국 등 주요 시장에서 특허 리스크가 커지면서 완성차 고객사들의 압박 속에 라이선스 계약을 선택한 것으로 보고 있다.

LG에너지솔루션은 배터리 업계의 '특허 무임승차'에 강경 대응한다는 방침 아래 글로벌 특허 라이선스 시장 구축에 힘을 쏟고 있다. 올해 3월 말 기준 LG에너지솔루션이 보유한 배터리 특허는 등록 기준 5만6453건, 출원 기준 9만7752건에 달한다.

LG에너지솔루션과 튤립 이노베이션은 이번 계약을 계기로 글로벌 배터리 시장에서 특허 라이선스 협상을 확대하는 한편, 기술 침해 행위에 대해서는 소송 등 법적 대응을 이어갈 계획이다.

moonddo00@newspim.com